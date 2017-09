Politik Etzelwang

24.09.2017

0 24.09.2017

Die Gemeinde Etzelwang erwirbt die Straßenbeleuchtung vom Bayernwerk und beauftragt die N-Ergie Nürnberg für die Umrüstung und Wartung. Das war aber nur einer der vielen Punkte der Gemeinderatssitzung.

Fragestunde Die Fragemöglichkeit bei der Sitzung des Etzelwanger Gemeinderats im Gasthaus zum Neutrasfelsen nutzte Karl Lehnerer mit der Aufforderung an Bürgermeister Roman Berr, für Bauwillige in Kirchenreinbach ein Gebiet auszuweisen. Berr konterte, dass die Gemeinde nicht untätig war bei der Suche nach Grundstücken. Die Eigentümer zeigten aber keine Bereitschaft, Flächen zu verkaufen.



Benjamin Rischkau beklagte die Verzögerung bei der Wiederherstellung der Zufahrt zum Sportgelände, die im Zusammenhang mit dem Brückenbau der Deutschen Bahn noch nicht passierbar ist. Weil von Lehendorf bis Etzelwang die Erneuerung der Kreisstraße bevorsteht, bei der mit einer längeren Sperrung für Verkehrsteilnehmer gerechnet wird, richtete Josef Lutter eine Anfrage an den Bürgermeister, ob zusätzlich zu den ausgewiesenen Umleitungen eine Umgehung über die Feil eingerichtet werden dürfe. Berr stimmte diesem Vorschlag zu. Günther Renner forderte vom Landkreis die Befestigung der Umgehungsstraße "Langgraben". Gerhard Pirner empfahl, auf die Fertigstellung der Unterführung südlich des Freibads zu drängen, damit die Straße zum Skilift als weitere Umgehung genutzt werden kann. Berr stellte die Anregung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach zur Diskussion, für Elektroautos zwei Ladesäulen in der Gemeinde einzurichten. Als Standorte wären Etzelwang am Freibad und Kirchenreinbach am Schloss angedacht. Beim Hinweis, dass die Gemeinde mehrere tausend Euro für die Einrichtung aufwenden müsse sowie die laufenden Kosten zu tragen habe, kam die Bereitschaft zu dieser umweltfreundlichen Aktion ins Wanken. Roman Berr will zunächst noch nähere Informationen vom Landratsamt einholen.



Markus Wagner erkundigte sich über den Fortschritt beim Glasfasernetz. Außerdem empfahl er, die Schulbuslinien im Blick auf die verschiedenen Schulstandorte besser aufeinander abzustimmen. Zum Planentwurf für die Dorferneuerung Etzelwang kritisierte er das vorgesehene Gebäude am Festplatz vor dem Freibad. Bei den veranschlagten Kosten von 200 000 Euro stelle sich ihm die Frage, ob das Gebäude überhaupt sinnvoll sei. Der Radweg zwischen Etzelwang und Neukirchen müsse ausgebessert werden, damit die Radfahrer nicht auf der Kreisstraße fahren, empfahl Karl Adelmann. Hier wollte der Bürgermeister die Verlegung des Glasfaserkabels abwarten, um ein erneutes Aufgraben zu verhindern. Adelmann fragte außerdem an, wann das Schild "Spielstraße" an der Etzelbachbrücke versetzt werde. Auch der Sachstand mit dem Schulhaus Etzelwang interessierte ihn, worauf der Bürgermeister auf die noch offenen Fragen zur finanziellen Förderung für die vorgesehene Nutzungsänderung hinwies.



Günther Renner machte auf eine gefährliche Ausschwemmung in der Straße von Schmidtstadt nach Neutras aufmerksam, die durch die Erneuerung der Kreisstraße zu einer wichtigen Umgehungsstraße werde. Auf die Frage nach den Schildern mit den Hausnamen erfuhr Willfried Schmidt, dass die Anfrage bei den betroffenen Bürgern ein großes Echo gefunden habe. Ein eingesunkenes Bankett am Ortseingang Etzelwang bei der Eisenbahnunterführung zum Sportplatz reklamierte Philipp Wagner. (ds)

Die Gemeinde Etzelwang erwägt schon längere Zeit, Einsparungen bei den Kosten für die Straßenbeleuchtung zu erreichen.Verhandlungen mit dem Bayernwerk führten inzwischen zu einer gangbaren Regelung für den Erwerb der Beleuchtung. Somit besteht Bedarf für einen neuen Wartungsvertrag. Reiner Gründel und Eduard Sand vom Nürnberger Energieversorgungsunternehmen N-Ergie stellten deshalb ihr Angebot vor. Dabei kam die Umrüstung auf LED-Retro fit zur Sprache, Leuchtmittel, die Energieeinsparungen bis zu 70 Prozent, eine bessere Ausleuchtung und eine hohe Lebensdauer versprechen.Bei Einsparungen an Stromkosten pro Jahr in Höhe von 11 500 Euro würde sich die Anschaffung in Höhe von 30 099 Euro in 2,6 Jahren amortisieren. Die N-Ergie biete für die Wartung einen Dienstleistungsvertrag mit Kosten von 25,50 Euro pro Lampe und Jahr. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Kauf der Straßenbeleuchtung mit 224 Brennstellen vom Bayernwerk für 882 Euro vorzunehmen, die Netztrennung zu vollziehen und die Betriebsführung, wie von der N-Ergie vorgelegt, abzuschließen.Bei der Neugestaltung des Dorfplatzes in Kirchenreinbach im Zuge der Dorferneuerungen tauchten unerwartete Änderungen bei der Finanzierung auf. Rund 150 000 Euro an Kosten müssten dabei auf sieben Anwesen umgelegt werden.Diese Belastung will die Gemeinde den betroffenen Bürgern nicht zumuten. Deshalb wird die Gestaltung des Dorfplatzes neu überlegt und die Beratung mit Fachbehörden angestrebt.Persönliche Gründe, die hauptsächlich auf Arbeitsüberlastung in seinem landwirtschaftlichen Betrieb zurückzuführen sind, veranlassen Gemeinderat Klaus Hofmann (Grüne), sein Mandat niederzulegen. Der Gemeinderat nahm dieses Gesuch zur Kenntnis.Die Jahresrechnung 2016 ergab Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von 2 089 786 Euro, im Vermögenshaushalt 1 768 197 Euro und eine Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenhaushalt in Höhe von 319 744 Euro. Den Rücklagen wurden 87 844 Euro zugeführt.