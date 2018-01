Politik Etzelwang

21.01.2018

Mit dem Abriss des Kirchenschuster-Anwesens öffnen sich für die Gemeinde Etzelwang einige Gestaltungsmöglichkeiten. Auch die Nähe zum Gotteshaus wird im Gemeinderat in die Überlegungen mit einbezogen.

Im öffentlichen Teil der Ratssitzung im Gemeindestadl forderte Bürgermeister Roman Berr die Gemeinderäte auf, sich bis zur Februarsitzung Gedanken über die Gestaltung des Gemeindeempfangs zu machen. Diskussionsbedarf besteht dabei über den Versammlungsort, aber auch welche Bürger mit ehrenamtlich herausragenden Leistungen geehrt werden könnten.Außerdem werden Überlegungen notwendig, wie die Eltern von Neugeborenen bedacht werden sollen, nachdem die bisher ausgegebenen Rauchmelder zur Pflicht wurden und der Bedarf inzwischen in der Regel privat gedeckt ist.Dankbar gab der Bürgermeister bekannt, dass für die Sanierung von Feuerwehrgerätehaus und Gemeindestadl der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro gewährt hat. Gemeinderat Karl Adelmann erkundigte sich nach dem Stand der Planungen am Schulhaus Etzelwang und erfuhr, dass noch kein Auftrag erteilt wurde. Auf seine Frage nach dem Eigenbeitrag der Gemeinde bei der Erneuerung der Bahnüberführung an der Auffahrt zum Sportplatz erfuhr er, dass eine geringe Kostenüberschreitung zu erwarten sei, weil die Arbeiten durch Felsen erschwert wurden.Die regenreiche Phase der letzten Wochen führten bei Adelmann zu der Beobachtung, dass verschiedene Abflüsse von Oberflächenwasser überarbeitet werden müssten. Er nannte dabei die Auffahrt zur Integra, wo das Wasser nicht in den vorgesehenen Graben, sondern in die Halle am Wertstoffhof abfließt.Dass seit der Renovierung des Kriegerdenkmals die Tafel mit dem Gedenken an die Opfer der Gewaltherrschaft fehlt, erinnerte Gemeinderat Günther Renner.Da die Gemeinde das Anwesen von Peter Späth (Kirchenschuster) in Kirchenreinbach erwarb und vor hat, das Gebäude abreißen zu lassen, machte sich die Dorfgemeinschaft Gedanken über eine sinnvolle Nutzung der frei werdenden Fläche. Gemeinderat Günther Renner informierte deshalb über das Ergebnis der Beratung. Im Zusammenhang mit der Dorferneuerung Kirchenreinbach kam der Gedanke an die Errichtung eines Gebäudes zur Aufbewahrung öffentlicher Gebrauchsgegenstände wie Kirchweihutensilien und ähnliches auf. Die Lage unmittelbar neben der St. Ulrichskirche würde außerdem die Möglichkeit eröffnen, eine Toilette für die Gottesdienstbesucher vorzusehen. Das neue Bauwerk soll eine kleine Küchenzeile bekommen. Deshalb wäre ein Strom- und Wasseranschluss notwendig. Gemeinderat Klaus-Dieter Schurath ergänzte, dass sich dann die Einrichtung eines Hotspots und einer Ladestation für Elektroautos anbiete.Gemeinderat Gerhard Pirner reklamierte zwei schadhafte Straßenlampen im Lehental. Markus Wagner machte auf die Notwendigkeit aufmerksam, das Bankett im Langgraben auszubessern, ebenso wie Klaus-Dieter Schurath, der denselben Bedarf an der Straße Kirchenreinbach-Schmidtstadt anmeldete.Flurschäden bei aufgeweichten Wegen und Wiesen reklamierten Philipp Wagner bei Ziegelhütten sowie Regina Kliem in Etzelwang zwischen Mühlweg und Kreisstraße.Die Hinweisschilder zur Umleitung als Folge der Erneuerung der Kreisstraße von Etzelwang bis Lehendorf schaffen laut Gemeinderat Wilfried Schmidt für ortsfremde Kraftfahrer nicht immer Klarheit. Die Beschilderung sollte übersichtlicher gestaltet werden.