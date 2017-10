Politik Etzelwang

05.10.2017

17

0 05.10.201717

So viele größere Bauarbeiten im Verkehrsbereich hat die Gemeinde schon lange nicht mehr zu bewältigen. Eine davon kann man am östlichen Ortseingang von Neukirchen her erleben. Dort hat die Deutsche Bahn mit einer neuen Unterführung den bisher unzulänglichen Zustand abgeschafft.

Die Gemeinde, für den straßenmäßigen Teil zuständig, hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt. In einem gemeinsamen Projekt von Bahn und Kommune wird nun die Zufahrt zum Sportgelände und zu den landwirtschaftlichen Flächen neu gestaltet. Von der Kreisstraße her wird als Verbreiterung eine sogenannte Trompete angelegt. Die Unterführung erhält bei 5,50 Meter Breite eine lichte Höhe von 4,10 Meter. Damit haben größere landwirtschaftliche Fahrzeuge und Lkw den nötigen Spielraum.Die Tieferlegung bringt bei der Ausfahrt in den Hang ein etwas steileres Straßenstück, kann aber angeglichen werden. Die Arbeiten der Baufirma Rubenbauer kommen gut voran, werden aber wegen der schwierigen Bodenverhältnisse und der neuen Verlegung der Versorgungsleitungen noch etwa sieben Wochen dauern. Bürgermeister Roman Berr und Vertreter des Gemeinderats ließen sich vor Ort die Probleme von Planer Manfred Lubrich und dem Polier erklären. Mit der Maßnahme gewinnt die Gemeinde einen Pluspunkt des Ortsbildes und Erleichterung der Verkehrsverhältnisse.