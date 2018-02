Sport Etzelwang

Einzelergebnisse vom Prellsteinrennen Streckenschnellste



Herren: 1. Florian Lang, Lauf-Freunde, 45:51; 2. Moritz Luber, Tri-Team Frankenalb, 47:30; 3. Shako Rahmanpur, MTP-Exoten, 47:56.



Damen: 1. Petra Stiegler, SSP, 59:37; 2. Corinna Bittel, DAV-Triathlon Hersbruck, 1:03:03; 3. Kathrin Schambeck, Die ganz geheimen Favoriten, 1:04:23.



Altersklassen



Weibliche Jugend: 1. Corinna Bittel, DAV Triathlon Hersbruck, 1:03:03; 2. Christina Wölfel, Die jungen Wilden, 1.13.34.



Hauptklasse Frauen: 1. Christina Prager, Die jungen Wilden, 1:13:33; 2. Christina Peter, Die Salzstangen, 1:23:49.



Damenklasse 30: 1. Rita Gottleuber, TWC Fuchsenstana, 1:07:46; 2. Liesa Guttmann, Skiclub Lauf, 1:13:14; 3. Jessica Kreutzmann, GfK meets Team 4 Friends, 1:14:40.



Damen 35: 1. Veronika Nickel, Team Nickel, 1:10:59.



Damen 40: 1. Kathrin Schambeck, Die ganz geheimen Favoriten, 1:04:23; 2. Antonia Grim, Die lustigen 2, 1:10:51.



Damen 45: 1. Heidi Brückner, Team4 Friends, 1:12:46; 2. Patricia Pattas, GfK meets Team 4 Friends, 1:13:40; 3. Annette Pustowka, Team 4 Friends, 1:18:55.



Damen 50: 1. Petra Stiegler, SSP, 59:37; 2. Christa Petritzky, SSP, 1:17:11; 3. Elke Gutermann, Team Trailhexe/Frankenblitz, 1:22:44.



Damen 60: 1. Edith Wiedemann, AWO, 1:37:00.



Männliche Jugend: 1. Marco Critelli, Skiclub Lauf, 58:49; 2. Niklas Blöchinger, Die jungen Wilden, 1:01:23.



Hauptklasse Männer: 1. Moritz Luber, Tri-Team Frankenalb, 47:30; 2. Shako Rahmanpour, MTP Exoten, 47:56; 3. Julian Hegel, Tri-Team Frankenalb, 48:42.



Männer 30: 1. Florian Lang, Lauf-Freunde, 45:51; 2. Carsten Teiwes, TST Ammerthal, 53:10; 3. Sasha Bock, MTP Hersbruck, 55:20.



Männer 35: 1. Markus Pohl-Voigt, Lauf-Freunde, 48:50; 2. Lars Reußer, TWC Fuchsenstana, 51:52; 3. Martin Heid, Zuckerstangen, 55:03.



Männer 40: 1. Thomas Janker, Ultraviolence Nürnberg, 54:33; 2. Andreas Schmidt, Ultraviolence Nürnberg, 57:58; 3. Thomas Nickel, Team Nickel, 1:00:01.



Männer 45: 1. Francesco Critelli, Skiclub Lauf, 52:47; 2. Armin Reinhard, DAV Triathlon Hersbruck, 53:00; 3. Thomas Heid, MTP Hersbruck, 53:16.



Männer 50: 1. Ulrich Grallath, MTP Hersbruck, 52:22; 2. Thomas Rink, Skiclub Lauf, 52:54; 3. Thomas Schulz, Die ganz geheimen Favoriten, 57:39.



Männer 55: 1. Werner Haas, MTP Hersbruck, 56:37; 2. Eckart Münzenberg, DAV Triathlon Hersbruck, 58:23; 3. Harald Schmidt, MTP Hersbruck, 58:49.



Männer 60: 1. Klaus Förster, TWC Fuchsenstana, 59:20; 2. Wolfgang Renner, MTP Hersbruck, 1:05:40; 3. Richard Guttmann, Skiclub Lauf, 1:09:12.



Männer 65: 1. Karl-Heinz Kirsch, MTP Hersbruck, 1:11:44; 2. Norbert Donhauser, Team 4 Friends, 1:16:03; 3. Reinhardt Wieland, Lauf-Freunde, 1:17:12.



Männer 70: 1. Michael Bruckner, Team 4 Friends, 1:02:20; 2. Heinz Bremstahler, MTP Hersbruck, 1:26:44. (ds)

Damals, vor 58 Jahren, schwebte den Erfindern des Prellsteinrennens ein Skilanglauf vor. Schnee ist inzwischen in unserer Gegend eine rare Ware, aber die Teilnehmer kommen noch immer in großer Zahl.

Zwei Zeiten zählen

Lauf-Freunde vorn

Neutras. 123 Crossläufer in 41 Mannschaften bedeuteten fast eine Rekordzahl. Ausgiebige Regenfälle und Schmelzwasser machten die Strecke mit teilweise matschigen Abschnitten zu einer großen Herausforderung. Zur Erleichterung des Marathon-Teams Pegnitztal (MTP) Hersbruck, das wieder als Veranstalter auftrat, gab es keine Verletzungen. Die anwesenden Helfer der Bergwacht mussten nicht eingreifen.Der Lauf startete am Gasthaus Zum Neutrasfelsen. Jede Mannschaft bestand aus drei Personen, die gleichzeitig auf die Strecke gingen. Die beiden schnelleren Zeiten gingen in die Wertung ein; ankommen mussten aber alle drei Läufer. Die knapp 13 Kilometer lange Strecke verlief in Richtung Schmidtstadt, vom Starenfelsen in das romantische Schöpfental und hin zu der namensgebenden Dolomitnadel Prellstein. Dort galt es, in die Cäciliengrotte abzusteigen und ein paar humorvolle Fragen zu beantworten. Anschließend hieß es wieder Tempo aufnehmen auf dem Waldweg in Richtung Höhenglücksteig. Zwischen Neutras und Hegendorf zweigte die Route ab hinauf nach Bürtel, Heuchling und von dort ins Ziel in Neutras.Im Gasthaus Zum Neutrasfelsen nahmen Peter Meyer, Birgit Dischner und MTP-Vorsitzender Harald Schmidt die Siegerehrung vor. Unter den 41 Mannschaften setzte sich das Team Lauf-Freunde mit Florian Lang, Markus Pohl-Voigt und Reinhardt Wieland in einer Gesamtzeit von 1:34:41 Stunden an die Spitze. Den zweiten Platz nahm das Tri-Team Frankenalb ein. Die beiden gewerteten Zeiten bei Moritz Luber, Julian Hegel und Andreas Maier ergaben 1:36:12 Stunden. Der dritte Platz ging an die MTP-Exoten Shako Rahmanpour, Uwe Neumüller und Robino Mettbach (1:42:54 Stunden). Den Wanderpokal Bergkristall bekam traditionell die Mannschaft auf Platz 13. Ulrich Grallath, Rainer Mutzke und Norbert Weirlmeier (1:57:15 Stunden) holten ihn für MTP Hersbruck.Die drei Schnellsten jeder Wertung erhielten Urkunden und Sachgeschenke. Peter Meyer dankte neben den Sportlern vor allem der Familie Schwab vom Gasthaus Zum Neutrasfelsen mit ihrem Team.