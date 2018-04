Sport Etzelwang

"Finale" hieß es für den Sportkegelklub Schwarz-Gelb Etzelwang. In Cham spielte die 2. Herrenmannschaft (Bild links). Dabei ging es um den Kreisklassenpokal auf Bezirksebene. Die Gegner dort hießen SKC Floß 2, SKK Willmering 3 und SKK Grafenwiesen 1. Am Ende belegten die Etzelwanger in der Aufstellung Werner Linhart (511 Leistungspunkte), Fabian Plössel (531 LP), Niklas Plössel (524 LP) und Guido Heinl (538 LP) den guten dritten Platz mit 2104 LP. Die Überlegenheit des SKC Floß mit sagenhaften 2237 LP musste auch der zweitplatzierte SKK Willmering, der 2185 LP erzielte, anerkennen. Dem SKK Grafenwiesen blieb mit 2023 LP die rote Laterne. Mit diesem Erfolg beendet die 2. Herrenmannschaft eine großartige Saison. Parallel dazu lief das Finale der Clubmeisterschaft der Herren. Die Teilnehmer hießen Michael Plössel, Jürgen Lösch, Guido Heinl und Werner Linhart. Auf die grandiosen ersten 60 Schub von Guido Heinl fand niemand eine Antwort. 173 LP und 151 LP zu Beginn bedeuteten die halbe Miete zum späteren Erfolg. Nach einer kleinen Schwächephase mit 116 LP fing sich G. Heinl im letzten Satz, spielte 135 LP und gewann verdient mit insgesamt 575 LP vor Plössel (567 LP), Linhart (544 LP) und Lösch (539 LP) die Clubmeisterschaft. Vorsitzender Roland Sperber (Bild rechts, links) beglückwünscht den Sieger. Bilder: üh (2)