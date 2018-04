Sport Etzelwang

Überglücklich präsentierte sich die 1. Herrenmannschaft von Schwarz-Gelb Etzelwang nach dem letzten Saisonsieg über den SKK Falkenstein den zahlreichen Fans auf der heimischen Kegelbahn. Mit 24:12 Punkten, gleichauf mit dem SC Luhe-Wildenau, schaffte das Team den Aufstieg aus der Bezirksliga A in die Bezirksliga Nord. Elf Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen stehen in der Saisonbilanz zu Buche. Neben dem Stammteam um Spielführer Jürgen Lösch feierten auch die drei Ersatzspieler, die in den Punktspielen zum Einsatz kamen, den Aufstieg mit.

Durch einen Sieg beim SV Obertraubling zog die 2. Herrenmannschaft ins Finale um den Kreisklassenpokal am kommenden Sonntag ein. 4,5:1,5 sowie 2159:2142 hieß es am Ende für Etzelwang. Es spielten Werner Linhart (1:3, 538:557), Fabian Plössel (3:1, 567516), Niklas Plössel (2:2, 507:507) und Guido Heinl (2,5:1,5, 562:5447).