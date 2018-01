Sport Etzelwang

11.01.2018

4

0 11.01.2018

Nach den Weihnachtstagen und vielen opulenten Mahlzeiten suchen Mitglieder aus allen Vereinen in der Gemeinde Etzelwang auf der Kegelbahn einen sportlichen Ausgleich. Seit dem Jahreswechsel 1982/83 gibt es das Turnier, und das Interesse ist ungebrochen.

Sänger ganz vorne

Kleines Feld der Jugend

Einzelwertung Die Bestmarke setzte bei den Herren A Robert Vogel von den Peterhofkeglern mit 432 Holz. In der Klasse Herren B setzte sich Norbert Sperber von der Feuerwehr Kirchenreinbach mit 211 Holz an die Spitze. Beste Dame war Heike Zinnbauer von den Peterhofkeglerinnen mit 182 Holz. Bei der Jugend erreichte Marco Gössl vom Schützenverein Silberdistel Neutras mit 143 Holz das beste Ergebnis. Der Geldpreis für die beste Serie mit 42 Holz ging an Hans-Dieter Beck, Sektion vorm Wald Kirchenreinbach. (ds)

Lehendorf. 216 Teilnehmer in 54 Mannschaften bilanzierte der Vorsitzende des Sportkegelklubs Schwarz-Gelb Etzelwang, Roland Sperber, bei der Siegerehrung im Gasthaus Peterhof. Auf dessen Kegelbahn fielen an acht Tagen 12 520 Kegel. Als Lohn warteten Pokale für die drei besten Teams und für das beste Einzelergebnis jeder Kategorie.Im Reglement vorgesehen war die Einteilung in Herren A - hier leisteten die Akteure 100 Schub - sowie in Herren B, Damen und Jugend, die ihr Soll bereits mit 50 Schub erfüllt hatten. Alle Mannschaften spielten jeweils zur Hälfte auf die Vollen und auf Abräumen.Unter den elf Mannschaften der Herren A machte die Sektion vorm Wald Kirchenreinbach mit 1538 Holz das Rennen. Den zweiten Platz belegten die Peterhofkegler mit 1514 Holz; Dritter wurde der Sportverein Etzelwang mit 1492 Holz. Die Pokale stiftete Josef Lutter von der Helvetia-Versicherung.Bei der Herren B standen sich 20 Mannschaften gegenüber. Das beste Ergebnis erzielte der Gesangverein Etzelwang mit 746 Holz. Ihm folgten eine Mannschaft aus dem Baugebiet Schlossblick mit 684 Holz und die Feuerwehr Lehendorf mit 668 Holz. Die Pokalspende kam von der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung.Die Damen wetteiferten in 16 Mannschaften um die Pokale der Firma Megatec aus Lehenhammer. Dabei dominierten die Peterhof-Keglerinnen mit 641 Holz, gefolgt vom Bayerischen Roten Kreuz Neukirchen-Etzelwang mit 619 Holz und den Damen des Sportvereins Etzelwang mit 603 Holz.Drei Jugendmannschaften teilten sich die Trophäen, die der Metallbaubetrieb Andreas Fenzel gespendet hatte. Dem Sieger, der Feuerwehr Etzelwang mit 448 Holz, folgten der Schützenverein Silberdistel Neutras mit 430 Holz und die Sektion vorm Wald Kirchenreinbach mit 351 Holz.Bürgermeister Roman Berr war stolz auf diese jährliche Breitensportveranstaltung in seiner Gemeinde. Er sah darin einen sinnvollen Ausgleich nach den Bequemlichkeiten der Feiertage und äußerte die Hoffnung, dass das Turnier noch in vielen folgenden Jahren angeboten werde. Sein Dank galt dem Sportkegelklub Schwarz-Gelb, der in den 40 Stunden den Schreibdienst leistete.Roland Sperber dankte seinen Helfern ebenfalls für diese Mühen. Dankbar zeigte er sich auch gegenüber den Sponsoren, die Pokale zur Verfügung stellten, und der Familie Donhauser für die Überlassung der Kegelbahn an diesen acht sportlichen Tagen.