Sport Etzelwang

12.07.2017

12.07.2017

Kleine Sportler kommen groß raus beim Sportwochenende des SV Etzelwang am Samstag/Sonntag, 15./16. Juli, Zwei Tage lang dreht sich alles um Sport, Spaß und Geselligkeit auf dem Sportgelände des SVE. Das Vier-Gemeinden-Turnier der Fußballer ist aber durchaus ernst zu nehmen.

Los geht es am Samstag um 13.15 Uhr mit dem Spiel der 2. Mannschaften SG Neukirchen/Etzelwang gegen den TSV Königstein. Im Anschluss beginnt das traditionelle Vier-Gemeinden-Turnier der 1. Fußball-Mannschaften. Um 15 Uhr ist Anstoß der Partie SG am Lichtenstein gegen den 1. FC Neukirchen. Um 17 Uhr stehen sich dann der SV Etzelwang und der SV Illschwang/Schwend gegenüber. Ebenfalls können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene den ganzen Nachmittag beim Schnuppertraining im Tennis und Tischtennis ausprobieren.Der Sonntag steht zunächst ganz im Zeichen der Jugend: Von 10.30 bis 13.30 Uhr können alle 5- bis 15-Jährigen an der Kinderolympiade teilnehmen. Aufgeteilt in entsprechende Altersklassen, erwarten die Teilnehmer viele interessante Spiele und Aufgaben, zum Beispiel Fußball-Golf, Hindernislauf, Tischtennis oder Torwandschießen. Für jeden Olympioniken gibt es einen Mini-Lederball als Preis. Anmelden kann man sich von 10 bis 10.30 Uhr am Sportplatz.Parallel zur Kinderolympiade sitzen die Großen am Sonntag bei einem Weißwurstfrühschoppen ab 10 Uhr im Sportheim zusammen. Im Anschluss stehen die Finalspiele des Vier-Gemeinden-Turniers an. Anstoß zum Spiel um Platz 3 ist um 14 Uhr, der Sieger wird ab 16 Uhr gesucht. Dabei geht es durchaus ernst zur Sache, denn das Turnier gilt als offizielle Toto-Pokal-Runde, deren Gewinner in die nächste Runde einzieht.An beiden Tagen werden alle Besucher und Sportler vom SV Etzelwang mit Grillspezialitäten, Kuchen und Brotzeit bewirtet. Kinder, denen der Sport alleine nicht reicht, können sich in der Hüpfburg austoben.