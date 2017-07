Sport Etzelwang

20.07.2017

Es brannte kein olympisches Feuer, und Nationalhymnen erklangen auch nicht für die Wettkämpfer. Aber auch so hatten über 20 Kinder und ihre Eltern viel Spaß an der Kinderolympiade beim Sportwochenende in Etzelwang.

Entscheidung am Punkt

Debakel für Gastgeber

An zwei Tagen hatte der SV Etzelwang ein unterhaltsames Programm zu bieten, sowohl für Sportler als auch für die Besucher. Den Auftakt machten am Samstag die Fußballer der neu gegründeten Spielgemeinschaft der 2. Mannschaften des FC Neukirchen und des SV Etzelwang mit der Partie gegen den TSV Königstein, die sie 0:6 verloren.Im Anschluss daran lieferten sich die Gastmannschaften SV Illschwang/Schwend, FC Neukirchen und SG am Lichtenstein mit dem SV Etzelwang ein sportliches Kräftemessen beim traditionellen Vier-Gemeinden-Turnier. Und gleich die erste Partie ging über die volle Distanz: Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit setzte sich die SG am Lichtenstein gegen den FC Neukirchen mit 5:4 vom Elfmeterpunkt aus durch. Die Gastgeber unterlagen in der zweiten Partie des Tages dem SV Illschwang/Schwend mit 1:3.Neben dem Fußball präsentierten die Organisatoren um SVE-Vorsitzenden Klaus Strobel am Sonntagvormittag den zweiten Höhepunkt des Wochenendes: Die Kinderolympiade. Alle Vereinssparten hatten sich mit eingebracht und einen spannenden Spiele-Parcours auf die Beine gestellt. An mehreren Stationen - zum Beispiel Tennis, Fußballgolf, Tischtennis oder Hindernislauf - konnten die Teilnehmer ihr Können zeigen und Olympia-Punkte sammeln.21 Kinder in entsprechenden Altersklassen wuselten bei bestem Wetter kreuz und quer durch die verschiedenen Stationen. Spontan wurde auch eine "Bambini-Gruppe" für die unter Fünfjährigen eröffnet. Bei der anschließenden Siegerehrung belohnten die Vorsitzenden und "Olympia-Chef" Roland Brunner die Mädchen und Buben mit Medaillen, Mini-Lederbällen und Überraschungstüten. Während der Kinderolympiade konnten sich die Großen bei einem Weißwurstfrühschoppen das spaßige Treiben auf dem Sportplatz in aller Ruhe anschauen.Am Nachmittag rückte der Fußball wieder in den Mittelpunkt des Geschehens mit den Finalspielen des Vier-Gemeinden-Turniers. Im Spiel um Platz drei verlor der SV Etzelwang gegen den FC Neukirchen deutlich mit 1:8. Spannender war da schon das torreiche Finalspiel, das der SV Illschwang/Schwend gegen die SG am Lichtenstein mit 5:4 gewann.Bei der Siegerehrung überreichte SVE-Vorsitzender Klaus Strobel an die Spielführer der Mannschaften je einen großen Schinken, gespendet von Bürgermeister Roman Berr, Helvetia-Versicherungen Josef Lutter sowie den Metzgereien Deyerl und Poppel aus Neukirchen.s Bürgermeister Roman Berr, dem die Schirmherrschaft des Sportwochenendes oblag, freute sich vor allem über die rege Teilnahme an der Kinderolympiade. Sein Amtskollege aus Neukirchen, Winfried Franz, übergab dem Sportverein eine Spende und stellte die Wichtigkeit der Jugendarbeit heraus. Besonders freue er sich aber auch auf die Nachbar-Derbys in der kommenden Kreisklassen-Saison, verriet er.