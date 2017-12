Sport Etzelwang

Null Punkte, 62 Tore kassiert und wenige Wochen nach Saisonbeginn legt Trainer Eric Götzl beim SV Etzelwang sein Amt nieder. Jetzt kursieren Gerüchte, dass das Schlusslicht der Fußball-Kreisklasse Süd in der Winterpause zurückziehen will.

Amberg. "Das ist Käse", sagt Hannes Lutter, der Fußballabteilungsleiter des SV Etzelwang: "Das werden wir ganz sicher nicht machen." Er weist auf die ungünstigen Rahmenbedingungen hin, denn das Sportgelände des SV Etzelwang ist seit Anfang August nur noch zu Fuß erreichbar, da an der Bahnbrücke gebaut werden muss und diese Straße ist der einzige Zugang.Somit hat der SV Etzelwang kaum Heimspiele austragen können - eine Situation, die nicht erfreut. "Wir sind immer wieder von der Bahn vertröstet worden, dass es nur noch so und so lange dauern wird", erklärt Lutter: "Das alles ist nicht zufriedenstellend."Die sportliche Lage sieht er keineswegs so pessimistisch, dass der SV Etzelwang jetzt aufgeben müsste. "Wir sind ja aus der A-Klasse aufgestiegen, jetzt schauen wir mal, was noch alles passiert." Im neuen Jahr habe das Schlusslicht dann den Vorteil, dass etliche Heimspiele anstehen - acht Partien auf eigenem Platz sind es noch. Und: "Vor zwei Jahren sind wir schon totgesagt worden. Dann sind wir in die Relegation gerutscht. Wer weiß, was in dieser Saison noch alles passiert. Aufgegeben haben wir uns noch lange nicht."Trainiert wird die Mannschaft von Christoph Miszka, dem zweiten Vorsitzenden des SV Etzelwang, der einen Trainerschein besitzt. Miszka soll den Posten aber nur interimsmäßig bekleiden, bis ein neuer Trainer gefunden wird. Denn: "Vielleicht gelingt uns ja der Klassenerhalt", sagt Hannes Lutter.