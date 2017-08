Sport Etzelwang

02.08.2017

Zum fünften Mal startet der Skiverein Etzelwang am Sonntag, 6. August, einen Bike Day am Brennberg in Etzelwang. Auf dem Programm stehen sowohl eine lange als auch eine kurze Mountainbike-Tour. Fahrradbegeisterte Mitglieder des Skiverein Etzelwang begleiten die Teilnehmer dabei.

Die lange Tour misst etwa 50 Kilometer und führt über 1000 Höhenmeter. Sie verlangt Sicherheit bei der Fahrt auf Wurzelwegen. Start ist am Vormittag um 9 Uhr am Brennberg. Gegen eine kleine Gebühr kann auch Mittagsverpflegung gebucht werden. Die kurze Runde verläuft über 15 Kilometer und etwa 400 Höhenmeter. Es sind weniger Anstiege zu bewältigen, aber auch hier sollten Waldwege kein Problem für die Mitfahrer darstellen. Los geht's um 13 Uhr, ebenfalls am Brennberg. Anmeldung unter bikeday@gmx.de mit Angabe der Tour und Anzahl der Teilnehmer. Es besteht Helmpflicht, und jeder radelt auf eigene Verantwortung.Ein Rahmenprogramm läuft am Brennberglift mit Bewirtung. Regionale Bike-Läden zeigen neue Trends. Gegen 15 Uhr starten ein Technikparcours und Bunny-Hop-Contest des Radhauses Schertl aus Edelsfeld. Zum Schluss gibt es gegen 16 Uhr einen Hillclimb-Wettbewerb. Bei schlechtem Wetter informiert die Internetseite www.brennberglift.de, ob der Bike Day stattfindet.