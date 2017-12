Vermischtes Etzelwang

08.12.2017

Das Schulhaus, die Turnhalle und der Vorplatz mit den verschiedenen Verkaufsbuden weckt bei den zahlreichen Besuchern Gefühle für Advent und Weihnachten. Gertraud Seitz gelingt es auch heuer wieder, ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Und als könnte sie sogar das Wetter bestimmen, beginnt es am Nachmittag ordentlich zu schneien.

Schon am Eingang zum Schulgelände empfing die Gäste der Duft von Grillbratwürsten. Daneben lockte der Glühweinstand mit heißen Getränken. Es gab Pizza, Schokofruchtspieße, Pralinen, bevor sich die Besucher über Wollsachen, Advents- und Weihnachtsdekor informieren konnten. Mit dem Glücksrad von der Integra gab es Bastelarbeiten zu gewinnen. In der Aula und in der Turnhalle setzte sich das Angebot mit kreativen Holzdekorationen, Reinigungs- und Körperpflegartikeln, Likören, Marmeladen und vieles mehr fort.Zur Erholung bot die Turnhalle an Sitzgruppen Platz, die Leckerbissen, Kaffee, Kuchen, Weihnachtsgebäck und die Getränke zu genießen. Das Kirchencafé hielt außerdem Literatur und Kalender bereit. Aber auch ein Brotzeitstüberl in einem Klassenzimmer lud zur Vesperpause ein. Verschiedene Klassenzimmer dienten der Darstellung von Kunst und Kultur. Konrad Gebert stellte mehr als 40 Weihnachtskrippen, mit alpenländischen aber auch orientalischen Herbergen sowie Darstellungen des Leidenswegs an Ostern aus. Ein weiterer Raum gab einen Überblick über Bilder von Peter Kuschel. Dem Handwerk erwies die Schusterwerkstatt Süß die Reverenz.Zu einem Weihnachtsmarkt gehören das Christkind und der Nikolaus. Während der Bischof von Myra an die Kinder Süßigkeiten aus seinem Sack verteilte, trug das Christkind einen Prolog zu Weihnachten vor. Beide wurden unterstützt von den Kindern des Kinderhauses Etzelwang mit fröhlichen Weihnachtsliedern. Musikalisch stimmten eine Flötengruppe mit Heide Burkhart, der Posaunenchor Kirchenreinbach unter Leitung von Claudia Vogel und der Gesangverein Etzelwang, dirigiert von Marco Brunner, die Besucher auf die staade Zeit ein. Dank der Zusammenarbeit von Sportverein, Feuerwehr, Gartenbauverein, Förderverein Freibad, der evangelischen Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde sowie einer Reihe weiterer Aussteller wurde auch der 22. Etzelwanger Weihnachtsmarkt zu einem vollen Erfolg und bestätigte erneut das Organisationstalent von Gertraud Seitz.Die Ausstellung der Weihnachtskrippen bleibt im Schulhaus Etzelwang bis zum 2. Advent bestehen. Auf Wunsch können interessierte Besucher auch an den Tagen nach dem Weihnachtsmarkt mit Konrad Gebert Besuchstermine (01522/1 54 35 67) vereinbaren.