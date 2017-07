Vermischtes Etzelwang

24.07.2017

6

0 24.07.2017

Bestes Kirwa-Wetter lockte am Wochenende viele Besucher nach Etzelwang, die gemeinsam mit den 25 Kirwapaaren die 35. Ausgabe der Traditionskirwa feierten. Vier Tage lang ging es hoch her mit Musik für jeden Geschmack.

Am Donnerstagabend gab die Vogelsuppe im Gasthof Peterhof in Lehendorf den Startschuss für das lange Kirwa-Wochenende. Bei Musik und Tanz stellten sich die Kirwa-Paare auf die feierlichen Tage ein.Der Skiverein Etzelwang ist traditionell Ausrichter des Kirwa-Freitags im Festzelt. Die Organisatoren hatten die Band Rokit nach Etzelwang bestellt. In der lauen Sommernacht ließ sie es ordentlich krachen und feierte mit dem voll besetzten Festzelt bis weit in die Nacht.Als der Hahn am Samstagmorgen krähte, wartete ein anstrengender Tag auf die Kirwa-Gemeinschaft: Zusammen mit vielen Helfern machten sie sich auf in den Wald in der Nähe des Skiliftes, um ihren Kirwabaum zu fällen. Mit dem Pferdegespann fuhren sie ein elegant schlankes Exemplar auf den Festplatz ein.Dort warteten schon viele Besucher, die den Burschen beim Baumaufstellen zusehen wollten. Unter Anleitung von Marco Brunner und mit reiner Muskelkraft wurde der geschmückte Baum Schub für Schub in die Senkrechte gehievt und thronte am frühen Abend stolz über dem sonnigen Festplatz.Eigentlich hätte im Anschluss Die Union auf der Bühne stehen sollen, doch wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls sprangen die vier Jungs von Noise aus Kitzingen ein. Während viele Besucher außerhalb des Zelts noch die laue Sommernacht genossen, ging es drinnen bereits hoch her. Mit ihrem stimmungsgeladenen Mix aus Schlager, Rock und Pop brachten die Unterfanken die Menschen im Zelt und auf der Tanzfläche ordentlich ins Schwitzen. Draußen hielten die Kirwaboum im Schein des Lagerfeuers tapfer Baumwache bis zum Sonnenaufgang.Am frühen Sonntagnachmittag trafen sich die Burschen, um in den Gastwirtschaften ihre Moila für das Austanzen zu suchen. Um 17 Uhr zogen die 25 Paare, angeführt von den Kirchenreinbacher Spitzboum, in einem beeindruckenden Tross auf den Festplatz ein.Schottischer, Schleiderer, Boarischer - und zwischendurch ein deftiges Kirwalied. Etwa 20 Minuten lang machte der Kirwa-Strauß die Runde, bis das Klingeln des Weckers Jessy Pickel und Tobias Kummer zum Oberkirwapaar 2017 machte. Sie führten dann den Einzug der Paare ins Festzelt an, wo nach einer weiteren Tanzeinlage der Musikzug Burgfarrnbach den Sonntagabend gemütlich ausklingen ließ.