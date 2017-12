Vermischtes Etzelwang

21.12.2017

Die St.-Nikolauskirche bot den würdigen Rahmen für eine Musikveranstaltung aller Gesangs- und Instrumentalgruppen der Gemeinde Etzelwang. Advents- und Weihnachtsweisen wechselten in volkstümlichen Dichtungen und auch modernen Sätzen.

Der Gesangverein Etzelwang organisierte heuer wieder eine besinnliche musikalische Feier und fand dabei Unterstützung von den gemischten Stimmen des Kirchenchors Etzelwang unter Leitung von Marco Brunner, vom Kirchenchor Kirchenreinbach, dirigiert von Martina Späth, vom Posaunenchor mit Claudia Vogel am Dirigentenpult, von der Milchbanklmusi um Karin Bleisteiner, der Flötengruppe von Heide Burkhart und von Martina Späth an der Orgel.Pfarrer Markus Vedder sah in der Tradition dieser Veranstaltung eine gelungene Form der Einstimmung auf die besinnliche Zeit vor Weihnachten und empfahl seinen Zuhörern, sich vom Geheimnis der Geburt Jesu verzaubern zu lassen.Elisabeth Kellner ergänzte die Musikbeiträge mit einer Erzählung über den jüngsten Hirte, der nicht mit nach Bethlehem gehen durfte, weil er auf die Schafe achten musste. Ein Engel überraschte ihn mit der göttlichen Botschaft.Die vierstimmigen Vokalbeiträge erinnerten an die Geburt des Jesuskindes, an die Verkündigung der Engel an die Hirten und riefen auf zur Freude über das für die Menschheit erlösende Ereignis in Bethlehem. Die Aussagen bekräftigten die kontrastreichen Instrumentalbeiträge: Imposante Posaunenklänge, zarte Saitenmusik mit Akkordeonbegleitung der Milchbanklmusi, die lieblichen Flötentöne und die Vielfalt der Orgel garantierten angenehme Abwechslung in der Vortragsfolge.Marco Brunner sprach zum Ausklang allen Mitwirkenden Dank aus. Er rief zu einer freiwilligen Einlage auf, die als Spende an das Kinderhaus Etzelwang weitergegeben wird.