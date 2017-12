Vermischtes Etzelwang

22.12.2017

5

0 22.12.2017

Die Arbeiterwohlfahrt im Ortsverband Etzelwang-Neukirchen unterstützt in der Weihnachtszeit bedürftige Mitmenschen, denkt aber auch an die Jüngsten in den Kindergärten. Gerda Olk und Ursula Fuchs besuchten das Kinderhaus Etzelwang und übergaben den Kindern vitaminreiche Kost und der Erzieherin Sarah Bielesch ein Geldgeschenk für die Ergänzung der kindgerechten Ausstattung. Neben den strahlenden Augen der Kinder dankte auch Sarah Bielesch den beiden AWO-Mitgliedern für diese lobenswerte Aktion. Bild: ds