Vermischtes Etzelwang

25.08.2017

19

0 25.08.201719

Lehenhammer. Große Lasten werden derzeit bewegt zwischen Etzelwang und Weigendorf: Die Bahn erneuert zwei Brücken in diesem Gebiet und hat dazu ein Lager nahe Etzelwang in Richtung Kirchenreinbach eingerichtet.



Dort lagern bereits riesige Betonfertigteile, die am Samstag als neue Brückenkonstruktion eingesetzt werden. Die beiden dazu nötigen mächtigen Autokräne haben dort ebenfalls Stellung bezogen, und vier Tieflader (unser Bild) lieferten am Freitagnachmittag im Konvoi noch die Zubehörteile für die Aktion an. Sie wurde gleich nach Ankunft des Materials vorbereitet. Die Straße bleibt für einige Zeit gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bild: Gebhardt