Vermischtes Etzelwang

01.06.2017

2

0 01.06.2017

Neukirchen. (ds) Die Verabschiedung von Rektor Klaus Bürger in den Ruhestand erforderte für die Grundschule Neukirchen-Etzelwang eine Nachfolgeregelung. Deshalb wurde seine Stellvertreterin Birgit Molitor zur neuen Schulleiterin bestellt.

Birgit Molitor stammt aus der Region Regensburg. Nach ihrer Ausbildung wirkte sie als Lehramtsanwärterin in der Oberpfalz. Danach unterrichtete sie 22 Jahre in der Nähe von München bis sie wieder zurück in die Oberpfalz in die Grundschule nach Neukirchen berufen wurde.Bürgermeister Winfried Franz, der gleichzeitig den Vorsitz im Schulverband führt, hieß die Pädagogin im Neukirchener Schulhaus willkommen. Er lobte das Engagement, das Birgit Molitor bereits erkennen ließ und freute sich über ihre verschiedenen Projekte und Aktionen.Da zur Zeit die Schülerzahlen wieder ansteigen, sei das Fortbestehen der Grundschule Neukirchen-Etzelwang gesichert. Birgit Molitor will den Kindern im Unterricht gute pädagogische Voraussetzungen bieten aber auch für eine aktive Freizeitgestaltung eintreten.Der Bürgermeister erfreute die Schulleiterin zum Start in die neuen Aufgaben mit einem Blumengeschenk.