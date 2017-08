Vermischtes Etzelwang

14.08.2017

Schloss Holnstein bildete das richtige Ambiente für ein Kulturevent des Touristenvereins Neukirchen. Das regnerische Wetter verlegte das musikalische Erlebnis zwar vom Schlosshof in den Gewölbekeller, aber der Gaudi tat dies keinen Abbruch.

Stimme verblüffend ähnlich

Verliebt in die Navi-Stimme

Das sieht man doch, dass wir aus dem selben Kochtopf essen. Ingrid Gericke

Holnstein. Mit ihrer eigenen Nationalhymne, der Schnaittenbacher Polka, eröffnete die Musikerfamilie Franz und Ingrid Gericke aus Schnaittenbach, von Josef Donhauser (Etzelwang) an der Gitarre begleitet, den humorvollen Abend. Den instrumentalen Einstieg nutzte Bürgermeister Winfried Franz für ein kurzes Grußwort, bei dem er den Tourismusverein Neukirchen für die oberpfalzweit bekannten kulturellen Veranstaltungen würdigte. Er organisierte sie heuer bereits zum 18. Mal. Der Bürgermeister dankte der Familie Haberler, die das Schloss Holnstein für die Kultur öffnet.Ohne Umschweife stieg Franz Gericke sofort ins Metier von Louis Armstrong ein und imitierte den bekannten Song "Cabaret". Zwar entsprach das bayerische Lederg'wand ebenso wenig wie die Hautfarbe dem Original, die verblüffend ähnliche Stimme aber begeisterte die Zuhörer. Spaß und Humor waren bei diesem Abend groß geschrieben. Alltägliche Begebenheiten, aber auch moderne Gebrauchsgegenstände (After Shave, Viagra) Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte (Navi, SMS, Whats App) boten Themen für die Lieder.Bei "Just a Gigolo" gelang es dem Sänger Franz mühelos, die Herzen der Damen zu gewinnen, da er während seines Vortrags an sie Rosen verschenkte. Im Instrumentalstück "Tico Tico" erfreute ein feinfühliger Dialog zwischen Zither und Gitarre. Wenn der Franz nicht sang, begleitete er mit der Tuba, wobei er dieses mächtige Blasinstrument so behutsam an die zarten Saiteninstrumente anzugleichen verstand, dass ein ausgewogenes Klanggebilde entstand.Obwohl Ingrid Gericke der Zither meisterhaft warmen Wohlklang entlockt, konnte sie bei verschiedenen Textbeiträgen eine mitunter bissige Hausfrau mimen. Lebensgefährlich wird es, wenn man in ihren Träumen vorkommt. Bei ihren selbstgestrickten Liedern spart sie nicht mit Ironie über sich und ihren Ehemann. So fragten sich beide angesichts ihrer Leibesfülle "Wo kummt denn bloß des Wamperl her?" Ingrid Gericke machte deutlich: "Das sieht man doch, dass wir aus dem selben Kochtopf essen."Die Verständigung der Eheleute klappt bestens: Wenn Ingrid schlecht gelaunt fragt: "Is' wos?", dann sagt er: "Dann isse halt wos." Allerdings erkannten beide "War er weg, dieser Speck, tat's uns besser göih". Andererseits leben sie billiger, denn wenn er sich in die Badewanne legt, passt nicht mehr viel Wasser rein.Josef Donhauser ergänzte mit seiner Gitarre die Harmonien bei den verschiedenen Stückl'n, trug zu mehrstimmigem Gesang bei und lieferte witzige Texte. Unter anderem gestand er, dass er sich in die Stimme seines Navis verliebt hat.Als Moderator bereicherte Stefan Thumann (Hausheim) mit lustigen und hintersinnigen Gedichten den unterhaltsamen Abend und erntete bei den rund 80 Besuchern ebenso wie die Musiker viele Lacher. Erfreut über den hohen Anteil an Frauen unter den Zuhörern, widmete er sich in seinen Betrachtungen oft dem weiblichen Geschlecht. Seine Beiträge, meistens in Reimen, berührten ebenfalls Themen wie das Abnehmen oder das Schnapserl, enthielten aber auch Jägerlatein, Kinderträume und einen Schulaufsatz. Bei einem Vergleich mit der Tierwelt fragt er sich, ob nicht der Mensch das größere Rindvieh sei.Der enorme Stimmumfang von Franz Gericke zeigte sich selbst noch am Programmende. Nach rund zweieinhalb Stunden meisterte er bei der Zugabe "Lullaby" den Wechsel zwischen tiefster Basstonlage und der hohen Mädchenstimme im Falsett ohne Schwierigkeiten.