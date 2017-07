Brauchtumskirchweih in Kirchenreinbach

Kirchenreinbach. Den Auftakt für ein anstrengendes Kirchweihwochenende bildete am Donnerstagabend die Vogelsuppe beim Gasthaus Goldener Stern. Eine deftige Mahlzeit war dringend vonnöten, denn am Samstag stand ein Kraftakt bevor. Am frühen Vormittag zogen die Burschen hinaus, um einen stattlichen Baum auszusuchen und zu fällen.

Nachdem das untere Astwerk entfernt war, machten sich Johannes Ertel und Andreas Übler dran, den Stamm kunstvoll zu ringeln. Musik der Kirchenreinbacher Spitzboum und -moila begleitete das Fuhrwerk beim Transport zum Kirwaplatz. Dort schmückten die Moila die Krone und die drei vorbereiteten Kränze mit farbigen Bändern, bevor kräftige Burschen und Männer den Baum in die Höhe hievten - ein hartes Stück Arbeit bei fast 30 Grad Hitze. Die Kommandos gab Reiner Ertel.Die Noukirwa nimmt an diesem Montag ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen im Gasthaus Glückner Fahrt auf. Ab 18 Uhr erklingt die Musik von Saigatn beim Gasthaus Goldene Krone, während ab 19 Uhr am Gasthaus Goldener Stern die Boarischn Boum für Stimmung sorgen.