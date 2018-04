Vermischtes Etzelwang

19.04.2018

10

0 19.04.201810

Dem Gartenbauverein Schmidtstadt liegt sehr an blühenden Ortschaften. Dafür zeigt er sich auch gerne erkenntlich.

Kirchenreinbach. Zur Preisverleihung für den Blumenschmuck-Wettbewerb fuhr der Verein im Gasthaus Dorn ein Meer an Blüten auf. Vorsitzende Elfriede Wirbel zeigte sich dankbar für viele gute Beispiele, Haus und Garten durch Blumen farbenfroh aufzuwerten. Sie dachte auch an Bienen auf der Nahrungssuche. Ideal wäre es, Blumenwiesen im Garten anzulegen.Bei einer Brotzeit stärkten sich die Gartler erst einmal. Die Gemeinde übernahm die Hälfte der Kosten dafür; eine kleine Anerkennung an die Helfer, die öffentliche Flächen pflegen, Bachgeländer oder Blumenkästen bepflanzen und gießen.Seinen eindrucksvollen Vortrag über Obstbäume illustrierte Kreisfachberater Arthur Wiesmet mit Lichtbildern. Er beobachte einen Trend weg von großen Obstbäumen. Für kleinere Obstbaumsorten in Gartengrundstücken äußerte er Verständnis. Zwergobst für Terrasse oder Balkon lehnte er dagegen vehement ab. Der Kreisfachberater informierte über den idealen Standort, die erforderliche Bodenbeschaffenheit, den Pflegebedarf und die zu erwartenden Früchte unter Beachtung des Oberpfälzer Klimas.Vorsitzende Elfriede Wirbel, Bürgermeister Roman Berr und Kreisfachberater Arthur Wiesmet nahmen die Ehrung von acht Familien aus dem Bereich des Gartenbauvereins Schmidtstadt und Umgebung vor, die für den Blumenschmuck-Wettbewerb ausgewählt wurden. Sie erhielten je eine Urkunde mit einer Abbildung ihres blütengeschmückten Anwesens und eine Orchidee.Für die Aufwertung der öffentlichen Flächen zollte Bürgermeister Roman Berr dem Gartenbauverein Anerkennung. Er lobte diese Einsätze, die den Dörfern eine farbenfrohe Visitenkarte ausstellen. Dem Kreisfachberater bestätigte er eine einprägsame Darstellung über die verschiedenen Obstbäume.