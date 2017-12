Vermischtes Etzelwang

18.12.2017

"Hochkarätige Ehrungen" kündigt SVE-Vorsitzender Klaus Strobl bei der Weihnachtsfeier des Vereins an. Neben den internen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften wurden einige Funktionäre und Sportler auch von den Sportverbänden ausgezeichnet. Und auch er selbst darf sich freuen.

Etzelwang/Kirchenreinbach. Selbstverständlich, dass langjährige Mitglieder eines Vereins mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet werden. Denn eine Vereinstreue von 25 oder gar 70 Jahren ist in schnelllebigen Zeiten hoch einzuschätzen.Noch höher aber die Wertschätzung für diejenigen, die sich in all den Jahren als aktiver Sportler und/oder Funktionär in den Dienst des Vereins stellen, und somit ein lebendiges Vereinsleben für alle Mitglieder ermöglichen, hieß es bei der Feier.Ein solches Mitglied beim SV Etzelwang ist Gerda Buchner, die seit über 40 Jahren in der Abteilung Tischtennis aktiv in Jugendarbeit und Organisation ist. SVE-Vorsitzender Klaus Strobl ehrte sie mit dankenden Worten und einem Blumenstrauß. Danach folgten gleich zwei Premieren beim SV Etzelwang: "Eine Auszeichnung von Verbandsebene für zwei Mitglieder gab es bei uns noch nie", kündigte Strobl an. Tischtennis-Spieler Rudi Kellner wurde vom Bayerischen Tischtennisverband für 40 Jahre aktiven Sport mit der Leistungsnadel und einer Urkunde geehrt.Ebenso durfte Strobl die Verdienstnadel in Gold mit Urkunde des Bayerischen Tischtennisverbands an Roland Brunner überreichen, für seine 20-jährige Tätigkeit als Abteilungsleiter Tischtennis. Klaus Strobl bedankte sich ausdrücklich für diese Leistungen, bevor Ehrenvorsitzender Willfried Schmidt das Wort übernahm.Er freue sich sehr über die Ehre, Vereinsvorsitzenden Klaus Strobl auszeichnen zu dürfen. In einem Rückblick charakterisierte er Strobl als einen "Mann der Tat", der 1973 im Alter von zehn Jahren in den Verein eintrat und 1999 das Amt des 2. Vorsitzenden unter Gertraud Seitz übernahm. Beim Sportheimbau und allen Gewerken rund um das Gelände sei Strobl immer mit Fachverstand und Tatkraft dabei gewesen - und seit 2015 ist er Vorsitzender des SV.Für diese ehrenamtlichen Leistungen ernannte ihn der Vorstand zum Ehrenmitglied des Vereins. Willfried Schmidt überreichte ihm das Verbandsehrenzeichen in Silber mit Urkunde des Bayerischen Fußballverbandes. Strobl zeigte sich sehr gerührt und bedankte sich nach langem Beifall der Anwesenden bei seinen Vorstandskollegen und allen Mitgliedern.