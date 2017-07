Vermischtes Etzelwang

26.07.2017

Übers Land zogen die Etzelwanger Kirwapaare am Montag. Traditionell ließen sie die Welle der Festesfreude bachaufwärts von Lehenhammer über Lehendorf und Penzenhof nach Etzelwang schwappen. Die Kirchenreinbacher Spitzboum begleiteten den Umzug auf einer Kutsche. An geeigneten Plätzen löste sich die Marschkolonne auf zum Tanzen und Singen. Gegen eine kleine Spende gab es bei den Kirwaleit' für die Schaulustigen frische Kücheln und Bier.

Kommentare zu örtlichen Ereignissen gab es gratis auf Traktorgespannen, die dem Zug folgten. Heuer standen der Lärm beim Bahnbrückenbau und das Opfer von Grünflächen und Bäumen für den Radweg im Lehental in der Kritik. Freude bereitete dagegen der Aufstieg des Sportvereins 1945 Etzelwang. Ganz am Schluss rollte der sogenannte Eilwagen; eine sich während der Fahrt drehende Achse. Zwei Kirwaburschen nehmen abwechselnd darauf Platz, um die Belastungsfähigkeit ihrer Mägen bis an die äußerste Grenze auszuloten.Vor dem Festplatz in Etzelwang stand der Gesellschaft noch einmal der Sinn nach Tanz und Gesang, bevor eine Runde durch die Dorfmitte den Umzug beendete. Im Festzelt bot sich bis tief in die Nacht Platz für weiteres Tanzvergnügen nach den Klängen der Band Sayonaraz.