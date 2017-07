Evangelische Christen weihen Kirche hinter dem Rücken der Katholiken

Vermischtes Etzelwang

21.07.2017

9

0 21.07.2017

Sulzbach-Rosenberg

Wallfahrtskirche St. AnnaSamstag: 14 Uhr Festgeläute, 14.30 Uhr Begrüßung und Andacht der Auerbacher Wallfahrer, anschl. Beichte, 18 Uhr Festmesse, Zelebrant und Prediger: Pfr. Alois Lehner, Weiden, 21.30 Uhr Nacht der Lichter. Sonntag, 23.07.: 8 Uhr Eucharistiefeier, 9.30 Uhr Pontifikalmesse, Zelebrant und Prediger: Weihbischof Dr. Josef Graf, Regensburg, 10.30 Uhr Beichte, 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Zelebrant und Prediger: Primiziant Florian Frohnhöfer, Sulzbach, 16 Uhr Konzert, 18 Uhr Vesper mit eucharistischem Segen, Prediger: Kaplan Daniel Fenk, St. Marien. Montag: 7.30 Uhr Morgenlob, 8 Uhr Eucharistiefeier, 9.30 Uhr Beichtgelegenheit, 10 Uhr Eucharistiefeier, Zelebrant und Prediger, Pfarrer Franz Becher, Siegenburg, 17 Uhr eucharistische Anbetung, 18 Uhr Beichte, 19 Uhr Festmesse mit Bezirkswallfahrt der Kolpingsfamilien, Zelebrant und Prediger: Domvikar Paul Weismantel, Würzburg, nach der Festmesse Einzelsegung der Ehepaare in der St. Annakirche. Dienstag: 7.30 Uhr Morgenlob, 8 Uhr Eucharistiefeier, 9.30 Uhr Beichte, 10 Uhr Eucharistiefeier, Zelebrant und Prediger: Pfarrer Josef Irlbacher, Schnaittenbach, 17 Uhr eucharistische Anbetung, 18 Uhr Beichte, 19 Uhr Festmesse mit Bezirkswallfahrt des Kath. Frauenbundes, Zelebrant und Prediger: Pater Dr. Jakob Seitz, OPraem, Windberg. Mittwoch: 7.30 Uhr Morgenlob, 8 Uhr Eucharistiefeier, 9.30 Uhr Beichtgelegenheit, 10 Uhr Festmesse: Zelebrant und Prediger: Domkapitular Dr. Franz Frühmorgen, Regensburg, 15 Uhr Kindergottesdienst, 17 Uhr eucharistische Anbetung, 18 Uhr Beichte, 19 Uhr Festmesse, Zelebrant und Prediger: Abt Rhabanus Maurus Petri, OSB, Schweiklberg. Donnerstag: 7.30 Uhr Morgenlob, 8 Uhr Eucharistiefeier, 9.30 Uhr Beichte, 10 Uhr Seniorenmesse der Stadt Sulzbach-Rosenberg und der Pfarreien Hahnbach und Poppenricht, Zelebrant und Prediger: Pfarrvikar Dr. Johannes Elberskirch, Landshut, 17 Uhr eucharistische Anbetung, 18 Uhr Beichte, 19 Uhr Festmesse mit Bezirkswallfahrt des KAB-Kreisverbandes, Zelebrant und Prediger: Domkapitular Msgr. Thomas Schlichting, München. Freitag: 7.30 Uhr Morgenlob, 8 Uhr Eucharistiefeier, 8.30 Uhr Schulschlussgottedienst der Grundschule, 9.30 Uhr Beichte, 10 Uhr Eucharistiefeier, Zelebrant und Prediger: Pfarrer Hans-Peter Heindl, Kümmersbuch, 13.30 Uhr Beichte, 14.30 Uhr Eucharistiefeier, Zelebrant und Prediger: Pater Ernst Kusterer, Ensdorf, 17 Uhr eucharistische Anbetung, 19 Uhr ökum. Gottesdienst der evang. und kath. Pfarrgemeinden der Stadt, Predigerin: Prof. Dr. Johanna Haberer, Erlangen.Pfarrei Herz-Jesu RosenbergSamstag: 17.30 Uhr Rosenkranz, 18 Uhr Messe. Sonntag: 8 Uhr Eucharistiefeier, 11 Uhr Tauffeier, 14 Uhr Tauffeier. Montag: 17.30 Uhr Rosenkranz. Dienstag: 18 Uhr entfällt. Mittwoch: 8 Uhr Frauenmesse. Donnerstag: 18 Uhr entfällt. Freitag: 11 Uhr Abschlussgottesdienst des Kneipp-Kindergartens, 18 Uhr Eucharistiefeier. Samstag: 17.30 Uhr Rosenkranz, 18 Uhr Messe.Stadtpfarrkirche St. MarienFreitag: 8.30 Uhr Schulschlussgottesdienst des Gymnasiums.AuerbachMichelfeldSamstag: 10 Uhr Firmung mit Weihbischof Herwig Gössl, 19 Uhr Messe. Sonntag: 10.30 Uhr Familiengottesdienst mit dem Kinder- und dem Kirchenchor. Mittwoch: 8.30 Uhr Messe, 18 Uhr Patrozinium in St. Anna in Nasnitz. Freitag: 19 Uhr Messe. Samstag: 19 Uhr Messe.KrankenhauskapelleFreitag: 15.30 Uhr Messe.Auerbach Mariä HimmelfahrtSamstag: 6.10 Uhr Messe. Sonntag: 7 Uhr Messe, 10 Uhr Messe, 15.30 bis 16.15 Uhr stille Anbetung, 16.15 Uhr Rosenkranz. Montag: 6.10 Uhr Messe. Dienstag: 6.10 Uhr Messe. Mittwoch: 6.10 Uhr Messe. Donnerstag: 6.10 Uhr Messe. Freitag: 6.10 Uhr Messe. Samstag: 6.10 Uhr Messe.Pfarrkirche St. JohannesSamstag: 16.30 bis 17.15 Uhr Beichte, 16.45 bis 17.15 Uhr Rosenkranz, 17.30 Uhr VAM. Sonntag: 9 Uhr Pfarrgottesdienst, 10.30 Uhr Familiengottesdienst. Dienstag: 8 Uhr Messe. Mittwoch: 18 Uhr eucharistische Anbetung mit Beichte, 19 Uhr Messe. Freitag: 19 Uhr Messe. Samstag: 16.30 bis 17.15 Uhr Beichte, 16.45 bis 17.15 Uhr Rosenkranz, 17.30 Uhr VAM.Kapelle Haus St. JosefMontag: 19 Uhr Messe.Pinzigbergkapelle Maria HilfDonnerstag: 19 Uhr Messe.Spitalkirche St. KatharinaMittwoch: 16 Uhr Messe.Kapelle in RannaSonntag: 8.30 Uhr Messe.GemeindenHeldmannsbergSonntag: 9 Uhr Messe. Mittwoch: 19 Uhr Messe. Freitag: 12.50 Uhr Fahrt 50 Plus zum Annaberg, Sulzbach-Rosenberg, 12.50 Alf, 12.55 Thalh, 13.00 För, 13.05 Hap(Seet), 13.10 Hap, 13.15 Pom, 13.20 Hhf, 13.25 Wei, 13.30 Etz, 13.35 Neuk.. Samstag: 11 Uhr Beerdigung.NeukirchenSamstag: 14 Uhr Taufe von Sara Sophie Adelt. Sonntag: 10 Uhr Rosenkranz, 10.30 Uhr Familiengottesdienst (Zötzl/Lill). Mittwoch: 11.30 Uhr Kindergartenabschluss-Andacht, 18.30 Uhr Rosenkranz, 19 Uhr Messe (Steiner). Freitag: 9 Uhr Krankenkommunion, 13.35 Uhr Seniorenfahrt zum Annaberg, Abfahrt EW: 13.30 Uhr bei Parkplatz Freibad, um 14.30 Uhr Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche St. Anna.EtzelwangFreitag: 13.30 Uhr Seniorenfahrt zum Annaberg, Abfahrt EW: 13.30 Uhr bei Parkplatz Freibad, anschl. 14.30 Uhr Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche St. Anna.KönigsteinSamstag: 19 Uhr Messe (Pesold). Sonntag: 10 Uhr Kürmreuth: Messe (Paulus). Dienstag: 9.30 Uhr Zwergerltreff, 19 Uhr Frauenbund: Teilnahme am Frauenbundtag auf dem Annaberg. Mittwoch: 9 bis 9.30 Uhr Sprechstunde des Pfarrers, 17 Uhr Frauenbund: Wanderung rund um Königstein - anschließend Einkehr im Königsteiner Hof (18.00 Uhr). Donnerstag: 8.15 Uhr, evang. Kirche: Ökum. Schulschluss-Gottesdienst.EdelsfeldSonntag: 8.30 Uhr Messe (Graf), 9.15 Uhr Seniorenheim: Kommunionfeier, 14 Uhr Andacht. Montag: 17.30 Uhr Rosenkranz, 18 Uhr Messe (Rehbein). Dienstag: 18.30 Uhr Sinnleithen: Rosenkranz, 19 Uhr Sinnleithen: Messe (Graf). Mittwoch: 16.30 Uhr Seniorenheim: Messe (Wagener), 18 Uhr Frauenkreis: Abfahrt am Kirchplatz zum Annaberg. Donnerstag: 18 Uhr Kindergruppe, 18.30 Uhr Rosenkranz, 19 Uhr Messe (Suchland). Freitag: 8.15 Uhr Ökumenischer Schulschlussgottesdienst, 13.30 Uhr Seniorenkreis: Abfahrt am Kirchplatz zum Annaberg. Samstag: 6.15 Uhr Pilgersegen zur Fußwallfahrt auf den Annaberg, 18 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr Messe (Wanitschek und Gradl).HartmannshofSamstag: 19 Uhr Messe.PommelsbrunnMontag: 16 Uhr Messe (AWO-Heim). Donnerstag: 19 Uhr Messe, 19.30 Uhr Stammtisch (Pfarrheim).IllschwangSamstag: 17.30 Uhr in PB Rosenkranz, 18 Uhr in PB Messe (Burger). Sonntag: 8 Uhr in Götzendorf Patroziniumsgottesdienst (Paulus), 9.15 Uhr Beichte, 9.30 Uhr Pfarrgottesdienst in Illschwang. Montag: 18.15 Uhr in PB eucharistische Anbetung, 18.30 Uhr in PB Rosenkranz, 19 Uhr in PB Messe (V.Falk). Dienstag: 9 Uhr in PB Messe (Geheeb). Donnerstag: 18.15 Uhr in PB eucharistische Anbetung, 18.30 Uhr in PB Rosenkranz, 19 Uhr PB Jahresmesse (Geitner). Freitag: 9 Uhr PB Messe ( Geyer).AmmerthalSa.: 17.30 RK/B, 18 M (Stöcklmeier/Englhard/Haller/Appel). So.: 7.30 M, 9.30 Abschl.-Gd Kiga (Gurdan/Badura/Ludwig/Heinrich). Mo.: 16.30 Fußwallf. Annaberg. Di.: 19 M Fuchsstein (Schuller). Mi.: 16 Schülerm. Do.: 7.30 RK, 8 Hausfrauenm. (Heinrich). Fr.: 8.10 Schulabschl.-Gd.UrsensollenSa.: 16 Gd Dorfpl./Pfarrf. So.: 9.30 Gd/Fahrzeugsegn. Di.: 13.30 SterbeRK, 14 Requ./Urnenbeisetz. (gest. Grausam). Mi.: 8.30 RK, 9 M (Ströhl/Meindl). Do.: 18.30 RK, 19 M (Kuhn/Kuhn/Reif). Fr.: 18.30 Stille Anbet., 19 M (Graml). Sa.: 14 Trauung (Ertel), 18.30 RK/B, 19 M (Kölbl/Ehbauer/Moser).PoppenrichtSa.: 17.30 RK, 18 M (Wild/Auers). So.: 9 M (Birner), 10 Taufe (Ambros). Di.: 18 M (Neidl). Mi.: 8.30 M (Ehbauer/Wilhelm). Do.: 18 M (Schwab/Ries). Fr.: 8.15 ökum. Schulschl.-Gd. Sa.: 17.30 RK, 18 M.HahnbachSa.: 13.30 Trauung (Kotz-Ehrmann), 16 B, 16.30 RK, 17 M (Kaleja/Bäumler). So.: 9.15 Kirchenzug d. Vereine, 9.30 M (Schuller/Horst/Häckl/Büller/Graf), 11 Taufe (Lucia Kuriata). Mi.: 8 M. Do.: 18.30 RK, 19 M (König). Fr.: 8.30 Schulschl.-Gd. Grundsch, 9.10 Schulschl.-Gd. Mittelsch. Iber: Mo.: 19 M. Süß; Di.: 19 M. Frohnb.: So.: 14.30 Marienandt.UrsulapoppenrichtSa.: 12 Trauung (Rupprecht/David), 19 M (Schmid). So.: 9.30 RK, 10 M (Mertel/Ehbauer/Heil/Braunisch). Mo.: 8 M (Wendl). Di.: 18.30 RK, 19 M (Daller). Mi.: 8 M (Wagner). Do.: 19 M. Fr.: 7.30 RK, 8 M (Daller).