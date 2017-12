Vermischtes Etzelwang

14.12.2017

14.12.2017

Gemeinsam feiern die VdK-Ortsverbände aus den Gemeinden Neukirchen, Etzelwang und Hirschbach Advent. Dabei kürt das frisch fusionierte Trio auch gleich sein erstes Ehrenmitglied.

Neukirchen. Vorsitzender Johann Ludwig berichtete in einer adventlichen Feierstunde im Neukirchner Hof über zurückliegende Aktionen. Er dankte den Beteiligten der Sammlung "Helft Wunden heilen", die wieder Möglichkeiten schaffe, soziale Härten zu mildern.Bürgermeister Winfried Franz zeigte sich zufrieden über den zukunftsweisenden Zusammenschluss der Ortsverbände. Er sah im VdK "einen Verband für die Menschlichkeit und sozialer Nähe".Ehrenkreisvorsitzender Herbert Göth beklagte die oft geringen Renten nach 45 Arbeitsjahren. Er setze die Hoffnung in die neu zu bildende Regierung, dass auf diesem Gebiet Verbesserungen beschlossen würden. Außerdem forderte er die Einführung einer Bürgerversicherung, für die alle Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen Beiträge leisten. Dass die Pflegeversicherung inzwischen auch für Demenzkranke Leistungen erbringt, gehe auf den Einsatz des VdK zurück.Ortsverbandsvorsitzender Johann Ludwig würdigte die langjährige Mitgliedschaft von Ewald Götzl, der im früheren Ortsverband Etzelwang Einsatz in verschiedenen Funktionen gezeigt und ihn zuletzt als Vorsitzender am Leben erhalten habe. Für diese Leistungen ernannte er Götzl zum Ehrenmitglied des VdK-Ortsverbands Neukirchen.Die adventliche Feierstunde bereicherte die Milchbanklmusi unter Leitung von Karin Bleisteiner mit volkstümlicher Instrumentalmusik und Gesang.