Etzelwang

31.01.2018

31.01.2018

Die Feuerwehr in Lehendorf feiert 2021 ihr 150-jähriges Bestehen. Eine Mehrheit der Mitglieder spricht sich für ein Fest über drei Tage aus. Wo das Zelt stehen soll, ist schon ausgesucht.

Ehrungen Bürgermeister Roman Berr, Kreisbrandmeister Christian Meyer und Kommandant Daniel Lobewein übergaben an Theresa Vogel und Sarah-Alexia Ertel die Ehrenzeichen für den bestandenen Wissenstest. Matthias Schuhmann wurde für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Ehrenkreuz in Silber geehrt. Karl Negelein bekam das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst. (ds)

Lehendorf. Während der Jahreshauptversammlung leitete 2. Vorsitzender Markus Wagner die Beratung über den bevorstehenden 150. Geburtstag. Die Frage, ob er größer gefeiert werden soll, befürwortete die Mehrzahl. Bei der Dauer stimmte der Großteil für drei Tage. Als geeigneter Termin kam das Pfingstwochenende 2021 zur Sprache. Bei Sondierungen sei für das Zelt bereits die Fläche am ehemaligen Forellenhof zugesichert worden. Der Vorstand wird nun in Kürze einen Festausschuss gründen.Vorsitzender Erwin Grötsch nannte die Zahl von 90 Mitgliedern. Ihre Kameradschaft festigten sie beim Faschingsball, auf einem Skiausflug, einer Maiwanderung und beim Sommerfest. Für 2018 plant die Feuerwehr Lehendorf unter anderem die Teilnahme an der 125-Jahrfeier der Kollegen in Haunritz-Högen und eine Fahrt ins Blaue. Kassier Robert Vogel bilanzierte einen Überschuss, der für die kommende Jubiläumsfeier zurückgelegt werde.Kommandant Daniel Lobewein erinnerte an fünf Einsätze, bei denen seine Mannschaft eine Ölspur beseitigte, technische Hilfe leistete, ein brennendes Auto löschte sowie umgestürzte Bäume nach einem Unwetter wegräumte. Drei Gemeinschaftsübungen und die Brandschutzwoche förderten das Zusammenspiel der vier Gemeindewehren.2018 werde Lehendorf zusammen mit Etzelwang für das Leistungsabzeichen üben. Für die Brandschutzwoche 2018 trifft die Wehr Lehendorf die Vorbereitungen. Sie will heuer ihre Beleuchtung modernisieren. Der Übungsplan für 2018 enthält 16 verschiedene Termine für die 45 Aktiven und fünf Jugendlichen.Bürgermeister Roman Berr freute sich, dass auch junge Damen Interesse an der Feuerwehr zeigen und Freizeit für die Ausbildung opfern. Angesichts schwächerer Geburtsjahrgänge sei das sehr wichtig. Der Bürgermeister lobte das gut funktionierende Zusammenspiel der vier Wehren und die gemeindeübergreifenden Nachwuchsarbeit. Ähnlich äußerte sich Kreisbrandmeister Christian Meyer in seinem Grußwort.Jugendwart Stefan Pesel betreut in Lehendorf derzeit drei Feuerwehranwärter. Sie unterstützten die Erwachsenen am Weihnachtsmarkt. Für das laufende Jahr kündigte Pesel die Beteiligung am Jugend-Cup, ein Zeltlager und eine Fahrt ins Blaue an.Im abschließenden Punkt Anfragen wunderte sich Robert Vogel über die Alarmierung der Königsteiner Wehr bei einem Fischsterben in einem Etzelwanger Weiher. Die Leitstelle sei davon ausgegangen, dass eine schwimmfähige Ölsperre gebraucht werde. Königstein sei deshalb als nächstliegende Wehr mit dieser besonderen Ausstattung gerufen worden.