Vermischtes Etzelwang

28.07.2017

Im Zuge der Dorferneuerung steht als nächster Schritt die Verbesserung des Badparkplatzes an. Hierfür lagen Entwürfe vor. Für die Talquerung am östlichen Ortsausgang von Etzelwang zum Mühlweg stehen noch immer Beurteilungen vom Wasserwirtschaftsamt aus.

Die Bürgerfragemöglichkeit bei der Sitzung des Gemeinderats im Gmoistodl nutzte Klaus Strobl, um als Vorsitzender des Sportvereins 1945 Etzelwang, die Probleme mit der Zufahrt zum Sportgelände anzusprechen, die durch die Erneuerung der Bahnbrücke entstehen. Er bat Bürgermeister Roman Berr um Klärung, ob während dieser Bauphase, bei der die Auffahrt nicht genutzt werden kann, eine alternative Zufahrt vom Skiliftgelände zum Sportplatz hergestellt werden könnte. Berr will sich auch aus Gründen des Brandschutzes und der Notfallversorgung für eine Lösung einsetzen.Für die bei der Dorferneuerung Etzelwang vorgesehene Verbesserung des Festplatzes am Freibad legte Architekt Markus Rösch Planentwürfe vor. Vorausgegangen waren Besprechungen mit Vereinsvertretern einschließlich Kirwaleit und Feuerwehr, deren Anregungen einflossen. Der von vier Entwürfen favorisierte Vorschlag sieht vor, dass parallel zur Kreisstraße, südlich der vorhandenen Parkplätze, ein scheunenähnliches Gebäude in den Maßen 28 x 9 Meter errichtet wird. Inklusive: Büro, Lagerräumen und Aufenthaltsfläche mit Strom-, Wasser- und Kanalanschluss.Für die Entwässerung der großen Fläche vor dem Freibad soll ebenfalls eine Möglichkeit geschaffen werden. Das Festzelt und der Kirchweihbaum bekommen ebenfalls ausreichend Platz reserviert. Allerdings sieht Architekt Rösch die Notwendigkeit, vor Baubeginn eine Bodenuntersuchung zu machen. Er rechnet mit dem Abschluss der Planungsphase heuer im Spätherbst, den Baubeginn sieht er im Jahr 2018. Für die Erneuerung des Platzes veranschlagte der Architekt Kosten von 300 000 bis 400 000 Euro.Elisabeth Kellner kritisierte, dass mit dem geplanten Gebäude die Sicht zum erneuerten Gemeindestadl behindert sei. Sie hätte das Gebäude weiter westlich aufgestellt. Rösch begründete den Standort mit einer ungehinderten Zufahrt für Lieferungen. Gerhard Pirner sah neben der Platzierung weiter westlich eine optische Aufwertung, wenn das Gebäude nicht so lang und dafür etwas breiter konzipiert würde.Bürgermeister Roman Berr informierte, dass die Talquerung am östlichen Ortsausgang von Etzelwang weiterhin beabsichtigt werde. Für eine konkrete Planung stünden noch behördliche Stellungnahmen aus.Günther Renner sprach die Verbesserung des Kirchenwegs bei der Dorferneuerung Kirchenreinbach an und sah dies als preiswerte Möglichkeit, die bestehende Fahrbahn abzufräsen und dann neu zu asphaltieren.Am Bachbiotop zwischen Neukirchen und Etzelwang fielen Willfried Schmidt Schuttablagerungen auf. Außerdem sprach er die Platzierung von Urnenstelen im Etzelwanger Friedhof an.Lydia Zahner forderte, auf den Landkreis einzuwirken, dass das Radwegenetz für mehr Verkehrssicherheit um eine Verbindung von Etzelwang über Kirchenreinbach nach Königstein erweitert werde.Weil der Reinbach eine neue Stelle gefunden hat, wo er in den Untergrund versickern kann, erkundigte sich Klaus-Dieter Schurath, ob bereits Maßnahmen ergriffen wurden, den Wasserlauf abzudichten.Für Geschwindigkeitsmessungen an den Ortseingängen in der Gemeinde setzte sich Regine Kliem ein.Auf seine Anfrage, wie der Begegnungsverkehr zum Beispiel mit dem Schulbus auf der Umleitungsstrecke durch den Langgraben ermöglicht wird, wenn im September der Neubau der Kreisstraße durch das Lehental beginnt, erfuhr Gerhard Pirner, dass Ausweichbuchten eingerichtet werden.Ernst Scharr freute sich, dass in einer mittelfränkischen Zeitschrift bei einem Preisausschreiben als Gewinn Eintrittskarten für das Freibad Etzelwang angeboten werden.