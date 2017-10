Vermischtes Etzelwang

19.10.2017

Schon längere Zeit denkt der Gemeinderat darüber nach, eine weitere Zufahrt zum Mühlweg in Etzelwang zu schaffen. Manche seiner Mitglieder befürchten jetzt, dass sich das zu einem größeren Projekt auswächst.

"Nur minimale Wirkung"

Über die Höhe verhandeln

Beschlüsse ans Licht der Öffentlichkeit Bürgermeister Roman Berr gab Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt, die nicht mehr der Geheimhaltung unterliegen.



So wurde die Streuobstwiese auf der Ausgleichsfläche am Langgraben für die Dauer von 20 Jahren an Udo Hollweck verpachtet. Für Penzenhof wurde der Bürgermeister ermächtigt, eine Ortsabrundungssatzung auf den Weg zu bringen.



Die Gemeindeverbindungsstraße Erkelsdorf - Etzelwang wird auf dem Abschnitt zum Sportgelände von der Firma Rubenbauer, Kümmersbruck, für 162 861 Euro tiefergelegt. Die Kanal- und Schachtauswechslung im Zuge des Kreisstraßenausbaus erledigt die Firma Engelhard, Amberg, für 13 954 Euro. Die Gemeindeverbindungsstraße Kirchenreinbach - Rittmanshof wird entwidmet. (ds)

Diplom-Ingenieur Rainer Rubenbauer stellte dem Gemeinderat einen Entwurf für eine alternative Zufahrt zum Mühlweg am östlichen Ortsrand von Etzelwang vor. Mit diesem Vorhaben soll die Engstelle bei der Bäckerei Brunner umgangen werden.Der Plan sieht eine einspurige Fahrbahn vor, bestehend aus zwei Pflasterstreifen. Wegen des Höhenunterschieds zwischen der Kreisstraße und der zu querender Wiese verläuft sie auf einem Damm, der gleichzeitig Hochwasser zurückhalten soll. Die Einfahrt von der Kreisstraße bekommt eine Einfädelspur und verjüngt sich dann auf 4,2 Meter Breite. Für den Bach ist ein 3,5 Meter breiter Durchlass vorgesehen. Rubenbauer schätzte die Kosten auf 220 000 Euro, die möglicherweise zu 60 Prozent gefördert werden.Gemeinderat Gerhard Pirner stellte das Projekt infrage. Der Stauraum für das Hochwasser werde angesichts der großen Einzugsfläche aus Richtung Neukirchen schnell gefüllt sein. Ursprünglich wollte die Gemeinde eine alternative Zufahrt für den Mühlweg mit geringem Kostenaufwand. "Doch dann kam das Wasserwirtschaftsamt und forderte Hochwasserschutz", sagte er. Der Planentwurf verspreche allerdings nur eine minimale Wirkung.Widerspruch kam von Gemeinderat Günther Renner. Die Problematik mit dem Hochwasser sei nicht allein aus Etzelwanger Sicht zu beurteilen. Die erforderlichen Stau-Maßnahmen der oberhalb liegenden Gemeinden müssten einbezogen werden.Bürgermeister Roman Berr befürchtete nicht unerhebliche Zusatzkosten über den von Rainer Rubenbauer genannten Betrag hinaus. Gemeinderat Heinz Marschalek sah erneuten Beratungsbedarf mit den Behörden, auch im Blick auf den Natur- und Artenschutz bei diesem nicht unerheblichen Eingriff in die Landschaft. Die Diskussion endete mit der Zusage des Bürgermeisters, die aufgetretenen Fragen zu klären und das Thema in der nächsten Sitzung erneut auf die Tagesordnung zu setzen.Die Dorfgemeinschaft Schmidtstadt möchte die Ausspülungen am Gemeindeverbindungsweg Schmidtstadt-München mit der Verlegung eines Pflasters beheben. Auf ihren Antrag hin beschloss der Rat, zu den Kosten von 4000 Euro maximal 3000 Euro beizutragen.Während der Bauarbeiten an der Kreisstraße zwischen Lehendorf und Etzelwang führen Umleitungen unter anderem über den Langgraben. Auf dieser unbefestigten Schlaglochpiste sollen nach dem Willen des Landkreises Schulbusse fahren. Angesichts der zu erwartenden Bauphase von einem bis zu eineinhalb Jahren regte die Gemeinde an, die rund 700 Meter zu asphaltieren. Das würde rund 60 000 Euro kosten. Dem Wunsch des Landkreises nach einer Beteiligung verschließt sich der Gemeinderat nicht grundsätzlich, will aber über die vorgeschlagenen 50 Prozent noch verhandeln.Die Baustellen im Lehental treiben auch die Bürger um, wie die Fragestunde zeigte. Durch die Erneuerung der Eisenbahnbrücken und den Ausbau der Kreisstraße habe die Bevölkerung zurzeit keinen Fußweg nach Etzelwang und zum Bahnhof.Wolfhard Hövel und Angela Röder erfuhren auf ihre Anfrage nach dem Fortschritt des Glasfasernetzes, dass in Schmidtstadt die Hausanschlüsse gelegt werden. Hans Renner beklagte sich, dass es vor Grabungsbeginn an der Information der Hauseigentümern gemangelt habe.