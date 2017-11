Vermischtes Etzelwang

24.11.2017

24.11.2017

Um den Bau von Wohnungen in Ziegelhütten nicht zu behindern, spricht sich der Gemeinderat Etzelwang für eine sogenannte Satzung zur Ortsabrundung aus. Auch die Erweiterung des Wertstoffhofs befürwortet das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat in Kürze Gemeinderat Willfried Schmidt kritisierte, dass vor dem Edeka Geschäft Hartmann Dauerparker die Fläche vor der Einkaufsmöglichkeit belegen.



In Ziegelhütten entschied sich der Gemeinderat für eine Ortsabrundung mit Flächen für den Wohnungsbau am südlichen Ortsausgang links von der Straße nach Erkelsdorf.



Die Geruchsbelästigung durch die Kanalisation reklamierte Gemeinderätin Lydia Zahner und empfahl, die in Etzelwang bereits funktionierenden Filter auch in anderen Ortsteilen einzusetzen.



Ungeklärt ist weiterhin, wie der Überdruck beim Hydranten am Campingplatz soweit reduziert werden kann, dass bei einer Wasserentnahme durch die Feuerwehr keine Unfallgefahr besteht.



Die Absperrungen wegen des Straßenneubaus im Lehental gelten nur für Autos. Fußgänger dürfen die gesperrten Straßenabschnitte und Wege benutzen.



Der Neugestaltung des Vorplatzes am Feuerwehrgerätehaus und am Gemeindestadel verursachte Kosten in Höhe von rund 57 000 Euro. Auf die Gemeinde fielen 5700 Euro Eigenanteil.



Bürgermeister Roman Berr informierte das Gremium, dass auf Anfrage nur 15 Familien Interesse an Schildern mit alten Hausnamen bekundet haben. (ds)

Im Gemeindestadel befasste sich der Gemeinderat Etzelwang zunächst mit privaten Baugesuchen: Jenny-Sue Rößler und Benjamin Reiner planen ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage im Baugebiet Schlossblick. Irmgard und Dieter Beck möchten ein Doppelhaus mit zwei Carports errichten. Für beide Anträge gab es grünes Licht. Beim Bauantrag von Heinz Marschalek und Marianne Badura, die in Kirchenreinbach gegenüber ihres Wohnhauses eine landwirtschaftliche Scheune errichten wollen, empfand der Gemeinderat die vorgesehene Höhe des Gebäudes als für das Landschaftsbild störend. Der Bauausschuss möchte sich jetzt vor Ort ein Bild machen.Der Landkreis strebt zudem eine Erweiterung des Wertstoffhofs in Etzelwang an, um damit Platz für weitere Container zu gewinnen. Im Gespräch ist die an den Wertstoffhof angrenzende Halle des früheren Bauhofs. Diese will der Landkreis abreißen. Der Gemeinderat tendierte für den Erhalt des Gebäudes. Für die vorgesehenen Container wären ausreichend Stellflächen in der Halle vorhanden.Außerdem will die Gemeinde zusammen mit Weigendorf die vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen für das Jahr 2018 ausschreiben: In Etzelwang sind die Sanierungen der Straße Am Anger sowie die Verbindung Tabernackel - Albersdorf mit einem Kostenaufwand von rund 80 000 Euro vorgesehen. Mit der Bahnüberführung in Lehendorf beschäftigte sich das Gremium mit einer weiteren Straße: Laut eines Brückengutachtens könne sie mit einer Asphaltierung stabilisiert werden. Statik und Stützen der Brücke werden überprüft, wenn der Zugverkehr demnächst wegen Gleiserneuerung unterbrochen wird. Nach Abschluss der Erneuerungen der Bahnbrücken pochte Gemeinderat Karl Adelmann auf eine Wiederherstellung des Bahnhofvorplatzes in Etzelwang und die als Lagerplatz genutzte Fläche beim Skilift."In den Unterlagen zu den neuen Richtlinien über das Management von Hochwasserrisiken ist nur der Etzelbach aufgeführt, nicht aber der Reinbach", erklärte Bürgermeister Roman Berr den Ratsmitgliedern. Da aus der Umgebung von Kirchenreinbach nach starkem Regen die Mündung in den Etzelbach zu größeren Überschwemmungen führen kann, befürworteten die Gemeinderäte eine Einbeziehung des Reinbaches in dieses Risikomanagement.