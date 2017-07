Vermischtes Etzelwang

18.07.2017

Während die ersten Bürger der Gemeinde Etzelwang schon schneller im Internet unterwegs sind, warten sieben Orte noch auf das Glasfasernetz. Auch für sie ist jetzt Besserung in Sicht.

"Ausverkauftes Haus"

Besuch von der Telekom

Nachdem in Etzelwang, Kirchenreinbach und dem Lehental das Breitband bereits verfügbar ist, entschloss sich die Gemeinde Etzelwang, auch in Neutras, Hauseck, Schmidtstadt, Gerhardsberg, Rupprechtstein, Albersdorf, Tabernackel, Neidstein und Ziegelhütten die Voraussetzungen für die schnelle Kommunikationstechnik zu schaffen.Bürgermeister Roman Berr lud deshalb zu einer Informationsveranstaltung in den Gemeindestadl ein. Angesichts der zahlreichen Besucher freute er sich "über das ausverkaufte Haus". Er erläuterte, dass die Gemeinde der Telekom den Auftrag erteilt habe, auch in den Außenorten den Breitbandausbau voranzutreiben. Wie Berr versicherte, kämen auf die Bürger dabei keine Kosten zu.Von Leuten auf Wohnungssuche höre er als eine der ersten Fragen immer die, ob es in der Gemeinde schnelles Internet gäbe. Er empfahl den Zuhörern, diese Chance zu einem kostenlosen Anschluss an das Glasfasernetz nutzen. Später dürfte das rund 800 Euro kosten.Als Vertreter der Telekom stellte Enrico Delfino die Vorgehensweise beim Anschluss an das Glasfasernetz vor. Damit werde die Vorsorge für die nächsten Jahrzehnte getroffen. Glasfaser komme auf Wunsch bis in die Wohnung des Antragstellers. Die Zuleitung erhalte außerdem ein Reserverohr für weitere Anschlusswünsche. Nach Grabungsarbeiten auf dem Grundstück, auch bei Pflasteröffnungen, werde der frühere Zustand wieder hergestellt.Alle beantragten Anschlüsse wolle die Telekom nach Möglichkeit heuer erledigen. In vier bis acht Wochen werde ein Techniker bei den Hausherren erscheinen, um Grundstück und Gebäude zu begutachten. Bei dieser Gelegenheit werde dann auch der Baubeginn festgelegt.Delfino betonte, dass mit der Einrichtung des Hausanschlusses kein Zwang zur Nutzung des schnellen Internets entstehe. Für Kunden, die nicht auf Glasfaser umstellen wollen, bleibe die alte Kupferleitung erhalten. Allerdings sei mit ihr eine Verbesserung der Bandbreite nicht möglich. Ein Anschluss werde auch Antragstellern kostenlos eingerichtet, die einen Vertrag mit einem anderen Netzanbieter haben.