Vermischtes Etzelwang

30.07.2017

Im Kreise ihrer Familie und Freunde feierten am Freitag Karin und Peter Berr goldene Hochzeit. In Zufriedenheit blicken beide auf die fünf Jahrzehnte zurück, die geprägt von Arbeit und Pflichterfüllung überraschend schnell vergingen, wie sie sagten. Die ersten Begegnungen lassen sich zurückverfolgen auf den Weg zur Arbeitsstelle der damals jungen Leute. Aus anfänglicher Sympathie wuchs Interesse zueinander und schließlich Liebe. Am 28. Juli 1967 gaben sich beide vor dem Altar der St.-Nikolaus-Kirche in Etzelwang das Jawort. Sechs Jahre später bauten sie sich in Etzelwang am Hardt ein eigenes Wohnhaus. Eine Tochter und zwei Söhne machten das Glück der jungen Familie komplett. Inzwischen sind die Kinder erwachsen. Sechs Enkel erfreuen das Jubelpaar.

Nach Sohn Roman, der Bürgermeister von Etzelwang ist, überbrachte 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner Geschenke und die besten Wünsche im Namen der Gemeinde.