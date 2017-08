Vermischtes Etzelwang

08.08.2017

08.08.2017

Neutras. Das erste Angebot im Etzelwanger Ferienprogramm, der Kinderbiathlon des Schützenvereins Silberdistel am und im Gasthof Zum Neutrasfelsen, war ein Treffer ins Schwarze. 22 Kinder fanden Spaß beim Seilspringen, Balancieren und Dosenwerfen, bevor sie am Schießstand mit dem Luftgewehr ihre Treffsicherheit testeten. Jugendleiter Bernd Appel und sein Betreuerteam leiteten die Kinder an beim Umgang mit den Sportwaffen und zeigten sich erstaunt über die guten Ergebnisse der jungen Schützen ab einem Alter von acht Jahren. Zur Belohnung gab's für jedes Kind eine große Portion Pommes mit Ketchup.