Vermischtes Etzelwang

22.04.2018

231

0 22.04.2018231

Kirchenreinbach. Vor dem Altar der St.-Ulrichskirche traute Pfarrer Markus Vedder am Samstag Stefanie Dorn aus Kirchenreinbach und Manfred Pilhofer aus Haghof, Gemeinde Neukirchen.

Die Orgel spielte Martina Späth; Sängerin Julia Christl begleitete sich selbst am Keyboard. Der Kirchenchor Kirchenreinbach, geleitet von Martina Späth, wünschte dem Hochzeitspaar zum Ausklang mehrstimmig "Oh Happy Day". Braut Stefanie arbeitet als Floristin im Blumenladen Fleur Holland im Real, Bräutigam Manfred als Techniker bei Siemens. Das Ehepaar führt den Familiennamen Pilhofer und wohnt in Amberg. Nach dem Gottesdienst fuhren die Gäste in einem langen Konvoi nach Högen zur Fortsetzung der Hochzeitsfeier im Landhotel Sternwirt.