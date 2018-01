Vermischtes Etzelwang

09.01.2018

Mit Medaillen, Ehrennadeln und Urkunden drückt der Sportverein Etzelwang Anerkennung und Wertschätzung für viele Jahre Mitgliedschaft aus. Dabei lässt Vorsitzender Klaus Strobel das vergangene Jahr Revue passieren.

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft: Stefanie Vogel, Martin Lobewein, Heiko Walter, Edgar Rex



40 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte Dilling, Thomas Höfler, Elisabeth Kellner, Eduard Pickel, Gerhard Wagner, Uwe Wagner



50 Jahre Mitgliedschaft: Dieter Beck, Manfred George, Hans-Peter Pleyer, Karl-Heinz Weber, Alfred Lobewein, Rudi Lill



70 Jahre gehört Walter Zaremba dem SV Etzelwang, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. (csk)

Kirchenreinbach. Ein großer Erfolg sei der Aufstieg der Fußballer in die Kreisklasse gewesen. Allerdings sei die Mannschaft sportlich aktuell nicht in der Spur, sagte Strobel beim Ehrenabend im Gasthaus Dorn in Kirchenreinbach.Personelle Engpässe zwangen die Abteilung Tischtennis, ihre Ansprüche etwas zurückzuschrauben. Strobl dankte Abteilungsleiter Roland Brunner dafür, dass er weiterhin sein Amt ausübt und mit vielen Jugendlichen an der Zukunft arbeitet.Ein großes Lob hatte Klaus Strobl für die Theatergruppe. Nach vielen Jahren Abstinenz hatte Irmgard Kaula eine Schauspielgruppe auf die Beine gestellt, die Anfang des Jahres drei sehr erfolgreiche Aufführungen des Stücks "Der bezahlte Urlaub" spielte.Auch das Kinderturnen um Irmgard Kaula und Marianne Badura erfreute sich großer Beliebtheit. In der Abteilung Tennis gab es einige Treffen auf dem roten Sand mit den Nachbarn aus Neukirchen.Zum Abschluss seines Rückblicks sprach Klaus Strobl noch besonderen Dank aus an das Sportheimteam um Bernd Bielesch, Edith Reil, Mannschaftsarzt Manfred George und Platzwart Helmut Weber. Zwei historische Fotos aus den Jahren 1946/47 hat Thomas Ziegler für das Sportheim zur Verfügung gestellt.Nach Grußworten von Pfarrer Roland Klein und Diakonin Regina Reymann ging es zur Ehrung. Klaus Strobel wurde dabei von seinen Vorstandskollegen Christoph Miszka und Benjamin Rischkau unterstützt. Bürgermeister Roman Berr beglückwünschte die Jubilare.