Vermischtes Etzelwang

23.04.2018

23.04.2018

Die vielseitigen Aktivitäten des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt Etzelwang-Neukirchen (AWO) fanden Anerkennung durch den Kreisvorsitzenden ebenso wie durch Neukirchens Bürgermeister. Bedauerlicherweise fehlt der Nachwuchs, der Austritte und Sterbefälle ausgleichen sollte, denn, trotz großer Zustimmung der Mitglieder über das Jahresprogramm, konnte kein Neueintritt verzeichnet werden.

Kinder gefördert

Heuer Familienfest

Fahrt nach München

Vorsitzende Ute Höhlein erinnerte in ihrem Bericht bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Glöckner an das Sommerfest, die Ganspartie, die Weihnachtsfeier, die Besuche bei Mitgliedern an runden Geburtstagen und sprach den monatlichen Kaffeetreff sowie die Busfahrten nach Weiden an. Der Ortsverein der AWO förderte wieder die Kindergärten Neukirchen und Etzelwang mit einer Spende. Die Organisation der verschiedenen Veranstaltungen erfolgte bei vier Vorstandssitzungen. An überregionalen Aktionen engagiere sich der Ortsverein mit Christian Beyer als neugewähltes Mitglied im Kreisverband.Für 2018 kündigte die Vorsitzende neben den üblichen Monatsveranstaltungen eine Frühlingsfahrt zum Brombachsee an, deren Anmeldungen 2. Vorsitzende Renate Uhl entgegennimmt. Ute Höhlein dankte ihren Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Hilfe und würdigte die Sponsoren für die finanzielle Unterstützung der AWO Etzelwang-Neukirchen.Kassier Christian Beyer vermeldete trotz größerer Ausgaben einen kleinen Überschuss, der vor allem mit den Busfahrten erwirtschaftet wurde. Deshalb richtete er Wort des Dankes an Reiseleiterin Gerda Olk und ihre Assistenten.Den Ortsverein Etzelwang-Neukirchen bezeichnete AWO-Kreisvorsitzender Martin Seibert als sehr aktiv. Er würdigte die vielseitigen Aktionen des Vorstands.Vom Kreisverband schilderte er Aufgaben wie die Ganztagsbetreuung und die Mittagsbetreuung an Schulen sowie von den AWO-Einrichtungen, Kindergärten und Kinderkrippen. Der Kreisverband biete heuer ein Familienfest sowie eine Busfahrt nach Kelheim an.Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz zeigte sich zufrieden über die Bilanz des Ortsvereins. Die finanzielle Ausstattung sei erfreulich. Im Blick auf die Mitarbeit von Christian Beyer im Kreisverband bezeichnete der Bürgermeister die Verbindung der AWO zur Kommunalpolitik als vorteilhaft.Die Beteiligung beim monatlichen Kaffeetreff im Dorfcafé Brunner sei rückläufig, bedauerte Gerda Olk. Sie warb für mehr Besucher bei dieser "unterhaltsamen Veranstaltung". Die monatlichen Einkaufsfahrten nach Weiden und Umgebung würden sich dagegen großer Beliebtheit erfreuen.An Kreisvorsitzenden Martin Seibert richtete sie die Bitte, einmal eine Fahrt nach München mit einem Besuch im Bayerischen Landtag zu organisieren. Bei Kaffee und Kuchen fanden die Mitglieder des Ortsvereins Etzelwang-Neukirchen Gelegenheit, sich über die bevorstehenden Ziele auszutauschen.