Vermischtes Etzelwang

26.01.2018

0 26.01.2018

Frauen sind in der Feuerwehr Schmidtstadt auf dem Vormarsch. Sieben der 37 Aktiven sind weiblich. Und sie haben ihre Ziele immer genau im Blick - nicht nur im Feuerwehreinsatz.

Guter Zusammenhalt Melanie Meredig machte darauf aufmerksam, dass die beiden Kommandanten Peter Appel und Günther Heinl auf jeweils 25 Jahre aktiven Dienst zurückblicken können. Sie bezeichnete die beiden im Blick auf deren großes Engagement als "Rückgrat der Wehr". Den Zusammenhalt in der Schmidtstädter Wehr würdigte Reinhard Steger. Obwohl er seit geraumer Zeit in Sulzbach-Rosenberg lebt, habe er von der Feuerwehr sowohl bei seinem runden Geburtstag als auch nach einem Todesfall in der Familie Anteilnahme erfahren. (ds)

Gerhardsberg. Vorsitzender Harald Heinl freute sich bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Zur Linde über zwei Neuzugänge. Damit zähle der Feuerwehrverein nun 63 Mitglieder.Sein Bericht erinnerte an das Gemeindepokalschießen, bei dem die Damenmannschaften den ersten und zweiten Platz belegten. Die Wehr beteiligte sich an den Festzügen in Auerbach, Sunzendorf und Süß. Beim Gottesdienst im Grünen in Schmidtstadt übernahm sie die Bewirtung der Besucher. Ihr Inventar erweiterte die Feuerwehr um neue Sitzgarnituren. Für 2018 kündigte der Vorsitzende unter anderem ein Sommerfest in der Appelhalle in Schmidtstadt und die Teilnahme am Festzug in Högen an.Die Ausgaben für Ausstattung und repräsentative Aufgaben überstiegen 2017 die Einnahmen. Für die Liquidität sei aber ein ausreichendes Polster vorhanden, versicherte Thomas Dürrschmidt. Sandra Pürner, die zusammen mit Claudia Roth die Kasse geprüft hatte, bescheinigte ihm eine einwandfreie Arbeit.Kommandant Peter Appel kann auf 37 Aktive - davon sieben Damen, fünf Atemschutzträger und ein Jugendlicher - rechnen. Die Sirene alarmierte zu einem Pkw-Brand und einer Personensuche in Ziegelhütten oberhalb Hirschbach. Die Wehr übernahm beim Burgen- und Schlösserlauf die Verkehrssicherung für die Sportler.Für 2018 gab Kommandant Appel einen umfangreichen Übungsplan aus. Ein Erste-Hilfe-Kurs startet in wenigen Wochen. Mit Hirschbach soll wieder eine Gemeinschaftsübung vorbereitet werden. Außerdem wird die Teilnahme an einem Funklehrgang angeboten.Bürgermeister Roman Berr, Kreisbrandmeister Christian Meyer, Kommandant Peter Appel und sein Stellvertreter Günther Heinl überreichten Leistungsabzeichen von Bronze bis Gold auf rotem Grund als Bestätigung der bestandenen Prüfung. Oliver Herbst, Lukas Meredig und Alexander Roth bekamen die Zeugnisse für den erfolgreich abgeschlossenen Funklehrgang ausgehändigt. Seit 40 Jahren ist Hans Mittermeier aktiver Feuerwehrmann. Zudem arbeitet er im Vorstand mit und werde als Funkexperte geschätzt, sagte Kommandant Appel. Er dankte ihm mit einem Präsent.Bürgermeister Roman Berr lobte die große Dichte an weiblichen Wehrangehörigen. Die Zusammenarbeit der vier Wehren in der Gemeinde Etzelwang habe sich stetig verbessert. Er sprach sich eindeutig für den Erhalt dieser Strukturen aus.40 Jahre Feuerwehrdienst belohne der Landkreis mit einer Woche Urlaub in Bayerisch Gmain, merkte Kreisbrandmeister Christian Meyer an. Er lobte den guten Wissenstand, den er bei der Leistungsprüfung beobachten konnte. Vorsitzender Harald Heinl rief seine Mitglieder zum Schluss auf, sich an einer bevorstehenden Festveranstaltung der Hirschbacher Feuerwehr zahlreich zu beteiligen.