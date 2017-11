Vermischtes Etzelwang

10.11.2017

Die Sektion vorm Wald der Vereinigung freier Touristen Nürnberg (VfTN) genießt in der Gemeinde Etzelwang große Anerkennung. Das basiert auf ihrem umfassenden Einsatz für Wandern, Sport und Beherbergung.

Training für Kinder

Mitglieder-Ehrungen

Kirchenreinbach. Dabei dient das Engagement nicht alleine den Mitgliedern, sondern steht auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Die sportlichen Aktivitäten beziehen auch Kinder mit ein. Sektionsleiter Günter Späth nannte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Goldener Stern 144 Mitglieder, 93 Erwachsene und 51 Kinder.Maxi Morner berichtete in ihrer Funktion als Sportwartin von einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, von denen sie die Teilnahme am Gemeindekegelturnier Etzelwang, am Kegelturnier Neukirchen, am Gemeindepokalschießen, an verschiedenen Laufveranstaltungen wie dem Landkreislauf, dem Hahnenkammlauf, dem Dorflauf in Illschwang und dem Burgen- und Schlösserlauf nannte. Beim Landkreis-Cup erreichte die Sektion zwei erste Plätze.Für die Kinder wurde wöchentliches Lauftraining angeboten, bei dem auch Erwachsene teilnehmen konnten. In den Wintermonaten verlagerte sich das Training in die Schulturnhalle. Morner sprach den Trainern Dank aus für die erfolgreiche Arbeit.Fahrt- und Wanderwart Hans Dorn erinnerte an viele schöne Touren. Sektionsleiter Günter Späth schickte seinem Bericht Dank voraus an die Vereinigung freier Touristen Nürnberg, von der die Sektion stets auf tatkräftige Unterstützung rechnen könne. Sein Jahresbericht gliederte sich in die verschiedenen Aufgabengebiete der Sektion. So würdigte er die Arbeiten zur Pflege der Wanderwege und die Freischneide- und Markierungsarbeiten für den Burgen- und Schlösserlauf. Das Buchberghaus in Kirchenreinbach war wieder gut als Treffpunkt für Feierlichkeiten und Übernachtungen ausgelastet. Hier lobte der Sektionsleiter den Hausobmann Thomas Sertl. Für den 18. November kündigte Späth einen Hausputz am Buchberg an und bat um Mithilfe.Der Breitensport wurde gut angenommen. Am Lauftraining zeigten wöchentlich rund 20 Kinder und einige Erwachsene Interesse. Günter Späth lobte Maxi Morner für ihr abwechslungsreiches Trainingsprogramm und gratulierte ihr für den erworbenen Übungsleiterschein. An den diversen Laufveranstaltungen beteiligte sich die Sektion erfolgreich. Den Burgen- und Schlösserlauf nahmen heuer 21 Mannschaften zu je drei Personen wahr, das Kid's Race 83 Kinder. Bei der Feier zur Wintersonnenwende wartete die Sektion mit einem Programm auf, das auch Kindern Freude bereitete. In diesem Jahr ist vorgesehen, die Waldweihnacht mit Wintersonnenwende am Buchberghaus mit einer Andacht der Pfarrei Etzelwang zu verbinden.Das vielfältige Angebot an Veranstaltungen war es auch, was 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner als lobenswert hervorhob. Die Gemeinde Etzelwang sei stolz auf diesen Verein. Große Anerkennung zollte sie der Kinderarbeit, für die auch Etzelwanger Familien Interesse zeigen und das Angebot wahrnehmen.Den Berichten schloss sich die Ehrung langjähriger Mitglieder der Sektion vorm Wald an. Für zehn Jahre Treue zeichnete der Sektionsleiter Hans Zäch und Robert Dorn aus. Martin Ertel, Günther und Petra Pilhofer gehören dem Verein bereits seit 25 Jahren an. Für besondere Verdienste erhielten Übungsleiterin Maxi Morner und Hausobmann Thomas Sertl je ein Geschenk ebenso wie Hans Zäch als Glückwunsch für den Nachwuchs in seiner jungen Familie.Die Versammlung einigte sich darauf, den Mitgliedsbeitrag nicht zu erhöhen.