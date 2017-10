Vermischtes Etzelwang

08.10.2017

9

0 08.10.2017

Die Hilfsbereitschaft für bedürftige Mitmenschen sichert dem Ortsverband Neukirchen im Sozialverband VdK große Anerkennung. Das spiegelt sich in 20 Neuzugängen im Jahr 2016 wider.

Ehrungen Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty, Bürgermeister Winfried Franz und Ortsverbandsvorsitzender Johann Ludwig nahmen die Ehrung langjähriger Mitglieder vor.



40 Personen unterstützen den VdK-Ortsverband bereits seit zehn Jahren: Horst Beyer, Elfriede Deinhard, Kurt Dietrich, Helmut Dirnhofer, Kurt Eichhammer, Monika Eichhammer, Hans Ertel, Peter Fella, Hildegard Fensel, Teresa Flierl, Gisela Glass, Johann Gottschalk, Gerhard Haller, Hannelore Hampl, Andreas Hufnagel, Manfred Hufnagel, Viktor Kalmar, Christian Karl, Gertraud Kasper, Hans Kempf, Christian Klinger, Georg Lederer, Johann Lehnerer, Manfred Loos, Margot Lulay, Peter Lulay, Manuela Müller, Ernst Niebler, Karin Pilhofer, Gertraud Ritter, Heinrich Rösch, Ottmar Schlauderer, Rudolf Späth, Hans Stark, Kurt Stief, Wilhelm Strobel, Reinhard Süß, Reiner Wamser, Gerda Wild und Maria Zahn.



Adolf Pietrzok und Christine Pohl erhielten die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft. Anna Kugler und Georg Maul gehören dem VdK bereits 30 Jahre an. Für 15 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit zeichnete der Ortsverband Mila Marx, Werner Bürger und Gerhard Knaack aus. (ds)

Neukirchen. Durch die Fusion mit dem Ortsverband Etzelwang ab 1. Mai diesen Jahres gewann Neukirchen zu seinen 400 Mitgliedern weitere 130 Personen, so dass der Mitgliederstand nun 530 beträgt.Vorsitzender Johann Ludwig listete bei der Jahreshauptversammlung im Landhotel Neukirchner Hof die zahlreichen Aufgaben des Ortsverbands auf. Geburtstags-, Krankenbesuche, Beerdigungen, Beratungsgespräche mit der Gemeinde, Messebesuche, Sitzungen im Kreisverband sowie Kassenprüfung summierten sich zu 134 Terminen, zu denen außerdem noch vier Vorstandssitzungen hinzukamen. Der Ortsverband Neukirchen könne heuer auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Ludwig dankte den Verbandsmitgliedern, die sich 2016 für die Sammlung "Helft Wunden heilen" bereiterklärt hatten. Der Vorsitzende appellierte an die Bürger, auch heuer bei der Sammlung vom Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 19. November, wieder die "Türen und Herzen" für die Bedürftigen zu öffnen und dem VdK mit einer Spende die Erfüllung der sozialen Aufgaben zu ermöglichen. "Leider fehlen aber Sammler für den Bereich der Gemeinden Etzelwang und Hirschbach." Ludwig bat um Freiwillige, die sich bei ihm melden mögen. Er erklärte, dass diese Gelder für schwerstbehinderte Kinder, für die Bereitstellung von Arbeitsplätzen für Menschen mit psychischer Behinderung, für die Betreuung behinderter, chronisch kranker und pflegebedürftiger Menschen, für Erholung von kranken und bedürftigen Senioren sowie für in Not geratene Mitmenschen verwendet werden.Bürgermeister Winfried Franz bezeichnete den VdK als "wichtigen Anwalt für soziale Fragen". Je mehr Mitglieder dieser Verband habe, desto stärker werde er zu einer Lobby, deren Mittelpunkt die soziale Sicherheit bilde. Aus der Gemeinde Neukirchen informierte er, dass das Seniorenstift Weißenstein mit neuen Eigentümern nach einer Sanierung wieder für Senioren und Pflegebedürftige zur Verfügung stehe. Die Gemeinde habe die Voraussetzungen geschaffen. Der Bürgermeister rechnete mit einer Wiedereröffnung 2019. Die Gemeinde habe sich erfolgreich um Barrierefreiheit bei Ärzten, Banken und bei der Gemeinde bemüht und nehme sich als nächstes Ziel die Absenkung der Bordsteinkanten vor. Schwierig sei es, seinen Worten nach, am Bahnhof Neukirchen, Erleichterungen für die Behinderten zu erreichen.Vom VdK-Kreisverband versicherte Vorsitzende Marianne Kies-Baldasty, dass kein Ortsverband so lebendig sei wie der Neukirchener. Dass die Gemeinde das Bestreben nach Barrierefreiheit umsetze, lobte sie ausdrücklich.Vorsitzender Johann Ludwig machte auf Neuerungen bei der Patientenverfügung aufmerksam und warb für die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsvollmacht. Im Landratsamt könne eine Notfallmappe für Versicherungen, Testament und weitere wichtige Dokumente angefordert werden. Als Neuerung im Ortsverband lud er zu Kaffeerunden ein, bei denen die Anwesenden Informationen aus VdK, Polizei, Sozialversicherung erhalten und durch Filme Neuigkeiten erfahren.