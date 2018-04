Vermischtes Etzelwang

22.04.2018

Ein voll besetztes Gotteshaus bildet am Sonntag den ansprechenden Rahmen für die Jubelkonfirmation in der St.-Nikolauskirche. Dabei erreicht eine Frau ein seltenes Fest.

Von den 39 im Jahr 1968 Konfirmierten feierten neun Männer und elf Frauen am Sonntag mit. 1958 traten 18 Personen zum ersten Abendmahl an den Altar. Vier Männer und drei Frauen kamen jetzt zur diamantenen Konfirmation. Vier Männer und drei Frauen aus einer 46-köpfigen Schar des Jahres 1948 begingen nach 70 Jahren die eiserne Konfirmation, und eine Frau schaute auf ihre Feier im Jahr 1938 zurück. Vor 80 Jahren waren es 29 grüne Konfirmanden gewesen.Pfarrer Markus Vedder predigte über den Brief des Jakobus im 2. Kapitel. Der Apostel mahnt darin, die Reichen nicht besser zu stellen als die Armen. Wenn das königliche Gesetz "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" erfüllt werde, dann geschehe Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.Die älteren Konfirmationsjubilare hätten Krieg und Entbehrung erleben müssen. Bestimmt seien nicht all ihre Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gegangen. Die Jüngeren wuchsen zwar während des Wirtschaftswunders auf, aber auch diese Generation sei nicht verschont geblieben von Sorgen. Wirtschaftlicher Erfolg sei nur eine Äußerlichkeit. Ohne Glauben gebe es keinen dauerhaften Erfolg.Den Gottesdienst bereicherten musikalisch der Posaunenchor Kirchenreinbach unter Leitung von Claudia Vogel, der Kirchenchor Etzelwang mit Dirigent Marco Brunner und Martina Späth an der Orgel.