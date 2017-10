Kammersiegerin in Kosmetik

Vermischtes Etzelwang

16.10.2017

8

0 16.10.2017

Vizepräsident Richard Hettmann und stellvertretender Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zeichneten sie bei der Freisprechungsfeier in Passau als Kammersiegerin im Ausbildungsberuf Staatlich geprüfte Kosmetikerin aus und überreichten ihr eine Ehrenurkunde. Gleichzeitig erfuhr Elke Hollederer für die professionelle Ausbildung Anerkennung durch die Vertreter der Handwerkskammer.Diesen Erfolg nahm Bürgermeister Winfried Franz zum Anlass, dem erfolgreichen Mutter-Tochter-Duo Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde Neukirchen zu übermitteln. Er belohnte das ausgezeichnete Ergebnis ebenfalls mit einer Urkunde. Bei der Übergabe freute sich der Bürgermeister über das Angebot von Kosmetik für alle Altersgruppen durch "Balance für Dich" und nannte die Firma "eine Bereicherung der Vielfalt an Gewerbe- und Ausbildungsbetrieben in der Gemeinde Neukirchen".