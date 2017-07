Vermischtes Etzelwang

12.07.2017

Kirchenreinbach. Zur Nachkirchweih tragen die Kirchenreinbacher Kirwapaare die Freude an ihrem Fest auch in die Nachbardörfer hinaus. Mit umgebauten Fahrzeugen und Traktorgespannen steuerten sie Albersdorf an (im Bild) und wurden von der Familie Fischer freundlich empfangen und bewirtet. Die Gastgeber belohnten sie mit ihrem Repertoire an Kirwaliedern, instrumental begleitet von den Kirchenreinbacher Spitzboum. Weiter ging's dann nach Schmidtstadt, wo sie die Familie Appel ebenfalls mit großer Freude begrüßte. Bild: ds