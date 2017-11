Vermischtes Etzelwang

27.11.2017

Am Etzelwanger Weihnachtsmarkt präsentiert sich heuer erstmals Konrad Gebert in einem Klassenzimmer im Schulhaus als Hersteller von Weihnachtskrippen. Rund 40 verschiedene Exemplare, sowohl alpenländische als auch orientalische Darstellungen der Herbergen, reihen sich in diesem Klassenzimmer auf und wechseln sich ab mit kleinen Modellen, die in ausgediente Gebrauchsgegenstände eingebaut wurden.

So kam das Jesuskind mitunter in alten, detailgetreu nachgebauten Bauernhäusern im Beisein von Haustieren zur Welt. Orientalische Krippen zeigen nicht alleine Herrschaftsgebäude, sondern sind manchmal eingebettet in Ruinen mit schadhaftem Mauerwerk. Die Schnitzfiguren der Heiligen Familie und ihre Besucher tragen oft Kleidung aus Stoffen. Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände unterscheiden sich in Funktion und Material nur durch die starke Verkleinerung.Neben den Weihnachtskrippen bietet die Ausstellung auch einige meisterhafte Darstellungen aus der Leidensgeschichte von Jesus, der die Christen an Ostern gedenken. Die Ausstellung bleibt bis zum 2. Advent bestehen. Auf Wunsch können interessierte Besucher auch an den Tagen nach dem Weihnachtsmarkt mit Konrad Gebert Besuchstermine unter 01522/15 435 67 vereinbaren.