Vermischtes Etzelwang

14.12.2017

5

0 14.12.2017

Die Schmidtstadtgruppe bietet nicht nur eine gute Trinkwasserqualität. Auch ihre Zahlen fallen, trotz ihrer Investitionen in Anlagen und Leitungsnetz, erfreulich aus. Das bekommen jetzt die Abnehmer zu spüren.

Deutlich zu senken

Grundgebühr bleibt

Zulässige Grenzwerte deutlich unterschritten Über Zahlen und Qualität des Trinkwassers informierte Wasserwart Matthias Aures. So kaufte die Schmidtstadtgruppe von der Bachetsfeldgruppe 48 000 und von Neukirchen 19 000 Kubikmeter Trinkwasser ein. Die Verbraucher entnahmen 46 000 Kubikmeter, an die Gemeinde Hirschbach flossen 18 000 Kubikmeter. Der Verlust betrug nur 2,8 Prozent.



Der Zweckverband musste im Berichtsjahr zwei Rohrbrüche - einer bei Hauseck, der andere zwischen München und Buchhof - reparieren lassen. Von 12,5 Kilometer Leitungen wurden fünf Kilometer erneuert. Das restliche Netz besteht seit etwa 60 Jahren.



Matthias Aures versicherte, dass die regelmäßigen Wasserproben eine gute Qualität bestätigen. Die zulässigen Grenzwerte bei den Belastungen würden deutlich unterschritten.



In der Schmidtstadtgruppe sei die Notversorgung gesichert. Wenn die Bachetsfeldgruppe ausfällt, könnte Neukirchen die Versorgung überbrücken. Im Versorgungsgebiet liegt das Wasser im Härtegrad 3. (ds)

Kirchenreinbach. Vorsitzender Winfried Franz und Kämmerer Christian Link stellten bei der Zweckverbandsversammlung im Gasthaus Goldener Stern den Schuldenstand des Zweckverbandes dar. Seit 2007 ist er von damals 689 941 bis auf einen Rest von 61 043 Euro geschmolzen.Für die nächsten vier Jahre ließ der Zweckverband von der Firma Dr. Schulte/Röder Kommunalberatung aus Veitshöchheim seine Preiskalkulation durchrechnen. Heinrich Schulte machte auf die Grundsätze der Finanzierung einer kostendeckenden Einrichtung aufmerksam, wie es die Wasserversorgung ist. Seine Berechnungen endeten mit dem Ergebnis, dass die Verbrauchsgebühr deutlich gesenkt werden könne. Vorsitzender Winfried Franz ergänzte, dass bei den Sanierungsarbeiten nur das technisch Notwendige in Auftrag gegeben und auf die in der Planung vorgesehene Luxusausführung bei den Anlagen verzichtet worden sei. So fielen die Erneuerungen günstiger aus als veranschlagt. Gleichzeitig bewirkte der konsequente Schuldenabbau Einsparungen bei den Kosten.Schultes Kalkulation löste Diskussionen aus, ob der Abgabepreis gesenkt oder beibehalten werden solle, um Rückstellungen für künftige Sanierungsarbeiten zu bilden. Das Gremium einigte sich schließlich darauf, die Verbrauchsgebühr von bisher 2,50 auf 2,25 Euro netto pro Kubikmeter Wasser zu senken. Trotzdem kann die Schmidtstadtgruppe noch Geld beiseite legen.Die Herstellungsbeiträge für Neubauten oder Erweiterungen werden auf netto 2,70 Euro pro Quadratmeter Grundstückfläche und auf 12,73 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche festgelegt. Die Grundgebühr bleibt mit 120 Euro jährlich bei Wasserzählern mit einem Dauerdurchfluss bis vier Kubikmeter pro Stunde, bei einem Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis zehn Kubikmeter pro Stunde bei 130 Euro und bei Wasserzählern mit einem Dauerdurchfluss bis 16 Kubikmeter pro Stunde bei 140 Euro bestehen. Die Satzung wurde einstimmig beschlossen. Sie tritt ab 1. Januar 2018 in Kraft.Die Jahresrechnung 2015 schloss mit 290 602 Euro im Verwaltungshaushalt und mit 236 615 Euro im Vermögenshaushalt ab. Aus den Rücklagen entnahm der Verband zunächst 2167 und führte später 52 424 Euro zu. Die Versammlung erteilte dem Vorsitzenden Winfried Franz einstimmig Entlastung.Für 2016 ergab die Jahresrechnung 284 993 Euro im Verwaltungshaushalt und 66 732 Euro im Vermögenshaushalt. Die Rücklagen wurden um 11 284 Euro erhöht.