Vermischtes Etzelwang

04.07.2017

17

0 04.07.201717

(ds) Ein Spalier der 1. Mannschaft des Sportvereins 1945 Etzelwang erwartete das Brautpaar Eric und Sabrina Götzl nach ihrer feierlichen Trauung vor der Wallfahrtskirche Mausberg.

Der Bräutigam ist der Trainer dieses Teams, das heuer den Aufstieg in die Kreisklasse schaffte. Beruflich ist Eric Götzl als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker bei der Firma Amberger Werkzeugbau tätig. Die Braut Sabrina, geborene Seidl, arbeitet als Kundenberaterin in der Volks- und Raiffeisenbank Amberg.Das junge Ehepaar wohnt in Amberg. Zur Feier nach der kirchlichen Trauung begab sich die Hochzeitsgesellschaft in das Landhotel Sternwirt in Högen.