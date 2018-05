Vermischtes Etzelwang

Die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung förderte den Sportverein 1945 Etzelwang mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro. In der Geschäftsstelle Neukirchen überreichten die beiden Vorstände der Raiffeisenbank, Frank-E. Kirchhof und Michael Sommer, zusammen mit Geschäftsstellenleiter Bernd Windisch den symbolischen Scheck an die Vertreter des Sportvereins, 2. Vorsitzenden Christoph Miszka und Kassier Bernd Sperber. Die Sportler freuten sich über diese unerwartete finanzielle Unterstützung. Sie kündigten sofort an, den Betrag für die Nachwuchsförderung im Verein einzusetzen. Neben der Anschaffung neuer Sportgeräte sollen auch die Kinder im Alter von fünf bis 16 Jahren mit Trainingsanzügen ausgestattet werden.