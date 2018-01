Vermischtes Etzelwang

11.01.2018

5

0 11.01.2018

Eine Vermisstensuche, ein brennendes Auto oder ein umgewehter Bauzaun: Die Liste der Einsätze der Feuerwehr Kirchenreinbach im Jahr 2017 spiegelt eine große Bandbreite wider. Nicht alle Leute wissen das zu schätzen, und das ärgert Bürgermeister Roman Berr.

Einsatzbilanz 2017

Wintergaudi mal mit Schnee

Ehrungen Ehrungen und Leistungsabzeichen verliehen Bürgermeister Roman Berr, Kreisbrandmeister Christian Meyer und Kommandant Norbert Sperber. Für den bestandenen Wissenstest zeichneten sie Maximilian Vomasta mit Silber und Hanna Renner mit Gold aus.



Für die Erwachsenen lagen zwei Leistungsabzeichen in Bronze, vier in Silber, zwei in Gold, zwei mit Gold auf blauem Grund und eines mit Gold auf rotem Grund bereit. Für 40 Jahre aktiven Dienst erhielten Erwin Morner und Leonhard Wirbel neben den Ehrenurkunden je eine Woche bezahlten Urlaubsaufenthalt in Bayerisch Gmain.



Vorsitzender Günther Renner zeichnete Altbürgermeister Ludwig Heinl und Vereinswirt Christian Dorn für je 25 Jahre Mitgliedschaft aus. Er lobte ihre Zuverlässigkeit bei der Unterstützung des Feuerwehrvereins. (ds)

Die Kommandanten denken bei den Bedarfsmeldungen wirtschaftlich. Deshalb haben die Feuerwehren bei den Gemeinderäten einen Stein im Brett. Bürgermeister Roman Berr

Kirchenreinbach. Zwei Mitglieder büßte die Feuerwehr Kirchenreinbach 2017 ein, bedauerte der Vorsitzende Günther Renner bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Goldene Krone. Zum 31. Dezember gehörten ihr 70 Personen an. Gleich in den ersten Januartagen habe ein Neuzugang den Stand erhöht.Kommandant Norbert Sperber listete 28 Termine im Jahresprogramm auf. Neun Mal rief die Sirene zu Hilfseinsätzen, zwei davon ausgelöst durch Brandmeldeanlagen. Ein Bauzaun, den ein Sturmwind umgeworfen hatte, musste wieder aufgestellt werden. Es folgte ein Alarm zu einer Personensuche. Die Feuerwehr beseitigte zwei Ölspuren und löschte ein brennendes Auto. Für einen Rettungshubschrauber suchte sie einen Landeplatz aus, und zuletzt sicherte sie noch eine Unfallstelle ab.Kommandant Norbert Sperber kann auf 18 Männer und vier Frauen sowie auf drei Nachwuchskräfte bei der Jugendwehr zählen. Ihr Dienstplan für 2018 weist 17 praktische und theoretische Übungen aus.Atemschutzbeauftragter Bernd Schramm verzeichnete in seiner Truppe drei Abgänge und zwei Neulinge. Damit stehen in der Gemeinde 14 Atemschutzträger zur Verfügung; je vier in Etzelwang, Schmidtstadt und Kirchenreinbach sowie zwei in Lehendorf. Für die Ausbildung von Nachwuchs hat die Gemeinde drei Plätze reserviert.Jugendwart Rainhard Ertel arbeitet derzeit nur mit einer kleinen Jugendgruppe. Sie beweise aber Ehrgeiz und Tatkraft bei den Übungen mit den Erwachsenen und glänzte mit ihren Kenntnissen beim Wissenstest.Bürgermeister Roman Berr ärgerte sich über Zeitgenossen, die Sirenen oder Martinshörner als Belästigung empfinden oder Maßnahmen bei Einsätzen kritisieren. Er lobte die Hilfsbereitschaft der Wehrangehörigen. Auch das wirtschaftliche Denken der vier Kommandanten bei den Bedarfsmeldungen fand seine Anerkennung: "Deshalb haben die Feuerwehren bei den Gemeinderäten einen Stein im Brett."Zwar gab es 2017 rund 100 Einsätze mehr als im Vorjahr für die Feuerwehren im Landkreis, aber vor spektakulären Unfällen blieben sie größtenteils verschont, zeigte sich Kreisbrandmeister Christian Meyer erleichtert. Er sprach von der steigenden Bedeutung des Atemschutzes.Vorsitzender Günther Renner berichtete über viele gesellschaftliche Ereignissen. Im Gedächtnis blieb besonders die Wintergaudi, die einmal mit reichlich Schnee gesegnet war. Beim Kauf einheitlicher T-Shirts und Regenjacken habe die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung der Wehr unter die Arme gegriffen. Bei den kommenden Arbeitseinsätzen zur Renovierung des alten Feuerwehrgerätehauses bat er um rege Beteiligung.Die Wahl neuer Kassenprüfer fiel auf Stefan Vomasta und Anne Renner. Als Vertrauensleute vertreten Leo Wirbel und Johannes Ertel die Mitglieder.