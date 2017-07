Vermischtes Etzelwang

Neukirchen/Etzelwang . Die Schüler der ersten bis vierten Klasse der Grundschule Neukirchen-Etzelwang machten ihren Lehrkräften den Abschied nicht leicht. Mit Liedern und Gedichten priesen sie das gute Zusammenwirken im Unterricht. Sie bestätigten nicht nur die erfolgreiche Vermittlung des Lehrstoffs, sondern zeigten sich dankbar für das ihnen entgegengebrachte Verständnis und die Hilfen sowie die Abwechslung mit interessanten Aktionen.

"Danke und auf Wiedersehen, die Zeit mit euch war wunderschön" erklang aus den Kehlen der Schulkinder als sie bei einer familiären und ergreifenden Feierstunde beliebte Lehrkräfte verabschiedeten. Schulleiterin Birgit Molitor und Schulleiter Herbert Übelacker sparten nicht mit Lob über die pädagogischen Fähigkeiten und die Einsatzfreude der ausscheidenden Lehrkräfte. Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Winfried Franz, die Vertreterinnen des Elternbeirats, Ulrike Appel, Ursula Hoitz und Silvia Pemsel, bestätigten Kompetenz, Wissen und Kreativität der Pädagogen, das Geschick und den Humor im Umgang mit den Kindern. Sie belohnten die scheidenden Lehrkräfte mit Geschenken.Die Verabschiedung galt Elisabeth List, die seit 1985 in Neukirchen als Lehrerin und als Stellvertreterin der Schulleitung wirkte. Förderlehrerin Jeanette Weiß absolvierte nach dem Studium bereits ihr Referendariat in Neukirchen, wurde dann nach Sulzbach-Rosenberg versetzt und kam 2011 zurück an die Grundschule Neukirchen-Etzelwang, wobei sie auch für die Mittelschule Königstein-Neukirchen lehrte. Wegen Versetzungen an andere Schulen müssen die Kinder auf Agathe Schriml, eine engagierte Lehrerin, die auch gerne die Freude an der Musik an ihre Schüler weitergab, und auf Junglehrer Johannes Götz im neuen Schuljahr verzichten. Auch der Schulleiter der Mittelschule, Herbert Übelacker, wechselt in den Ruhestand.