Vermischtes Etzelwang

22.12.2017

14

0 22.12.201714

Kirchenreinbach. Die Sonne hat am Donnerstag den südlichen Wendekreis erreicht. Seitdem bewegt sie sich wieder in nördlicher Richtung - mit der Folge, dass die Tage bei uns länger werden. Die Sektion vorm Wald der Vereinigung freier Touristen Nürnberg feierte deshalb am Buchberghaus die Wintersonnenwende.

Sektionsleiter Günter Späth hieß die zahlreichen Besucher am Buchberghaus willkommen. Er freute sich über die besondere Note, die diese Veranstaltung durch die Mitwirkung der evangelischen Pfarrei Etzelwang mit einer Andacht gewann.Kinder aus Kirchenreinbach sangen Advents- und Weihnachtslieder und trugen Gedichte vor. Musikalisch wurden sie unterstützt vom Keyboard, von Klarinette und Gitarre. Maximilian Vomasta las eine humorvolle Geschichte vom Aufbau einer Weihnachtskrippe vor. Weil verschiedene Figuren nicht mehr auffindbar war, traten kurzerhand Spielzeuggestalten an deren Stelle.Pfarrer Markus Vedder sah in der Veranstaltung zur Wintersonnenwende eine Adventsfeier und eine Waldweihnacht, die er "Kirche trifft Sektion" betitelte. Der Geistliche ging zunächst auf Äußerlichkeiten ein, auf das Überspielen des Advents- und Weihnachtsgedankens mit Scherzen wie bei der gerade gehörten Erzählung, bevor er die Sehnsucht der Menschen nach Frieden ansprach. "Uns ist ein Kind geboren. Jesus Christus kommt auf die Welt und die Welt beginnt sich zu ändern."Die Freude über das Ende der langen Nächte und die Erwartung länger werdender Tage symbolisierte die Sektion mit einem Holzstoß, den die Kinder mit Fackeln entzünden durften. Die Flammen spendeten Licht und Wärme in dieser kalten Nacht. Gemeinsamer Gesang und Gebete beschlossen die Feierstunde. Zur leiblichen Verpflegung wartete die Sektion vorm Wald mit Grillbratwürsten, Glühwein und verschiedenen anderen Getränken auf.