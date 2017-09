Vermischtes Etzelwang

10.09.2017

10.09.2017

Das Ferienprogramm hielt einen Zumba-Kurs für Kinder bereit. Unter Anleitung von Trainerin Svenja Bischof bekamen Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren in der Schulturnhalle Kostproben dieses Fitness-Konzepts. Zumba verbindet Tanz und Aerobic, in der Regel mit Choreographien zu lateinamerikanischer Musik. Die Begeisterung für diese Tanzform zündete nicht nur bei den Kindern. Einige Mütter bekundeten Interesse und fragten an, ob nicht auch ein Kurs für Erwachsene eingerichtete werden könnte.