Vermischtes Etzelwang

07.06.2017

Schlossblick scheint bei Bauherren gefragt zu sein. Im besagten Gebiet in Etzelwang gehen die Parzellen allmählich zur Neige. Über die aktuelle Entwicklung informierte Bürgermeister Roman Berr im Gmoistodl in Etzelwang sowie am nächsten Tag im Gasthaus Dorn in Kirchenreinbach.

Probleme bei Baulücken

Bahn packt Brücken an

Einwohner, Finanzen und Schulsituation Mitte Mai wohnten in der Gemeinde Etzelwang 1481 Menschen - 1408 Deutsche und 73 Angehörige anderer Staaten. Zehn Sterbefällen stehen vier Geburten entgegen. Der Altersdurchschnitt in der Bevölkerung beträgt 46 Jahre.



Bürgermeister Roman Berr bezifferte die Investitionen der Gemeinde im vergangenen Jahr auf 1,6 Millionen Euro. Den Schuldenstand gab er mit 2,3 Millionen Euro an. Er entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1586 Euro. Nach dem Abschluss der laufenden Aktionen bestünde die Aussicht, die Kredite nach und nach abzubauen. Unter den Einnahmequellen hob er die Gewerbesteuer mit 176 317 Euro hervor.



Breiten Raum nahm die Schulsituation ein. Etzelwang muss für 32 Kinder, die die Grundschule Neukirchen-Etzelwang besuchen, 87 542 Euro zu den Verwaltungskosten und 10 759 Euro zu den Investitionen beisteuern.



In der Mittelschule sinkt die Schülerzahl, so dass die zwei Klassen, die zurzeit noch in Neukirchen unterrichtet werden, im neuen Schuljahr wegfallen. 17 Schüler werden heuer noch nach Königstein gefahren. Dafür fällt eine Verwaltungsumlage von 45 678 Euro an. (ds)

Etzelwang/Kirchenreinbach. Eine neue Perspektive zeichnet sich für die Nutzung des früheren Etzelwanger Schulhauses ab. Es könnte zu einer Tagespflegeeinrichtung umgebaut werden, sagte Berr in den beiden Bürgerversammlungen. Berufstätige könnten dann hilfsbedürftige Angehörige tagsüber von Fachkräften betreuen lassen.Zwei Baugebiete im Schlossblick fanden relativ schnell Kaufinteressenten, so dass nur noch wenige Grundstücke frei sind. Bald schon stelle sich die Frage nach weiteren Baumöglichkeiten. Der Bürgermeister sprach von der Schwierigkeit, Baulücken zu schließen, da die Eigentümer keine Bereitschaft zeigten, ihre Grundstücke zu verkaufen.Die Dorferneuerung in Etzelwang hat weitere Ziele im Bereich des Parkplatzes am Freibad sowie beim Schulhaus und der Turnhalle. In Kirchenreinbach bekommt der Dorfplatz ein neues Gesicht, und die Dorfstraßen werden erneuert. Im Lehental läuft noch die Planung.Die Deutsche Bahn hat in der Gemeinde Etzelwang begonnen, fünf Brücken zu erneuern. Die Durchfahrt zum Sportgelände wird auf 3,70 Meter erhöht. Die Brückenbauten haben zur Folge, dass der Zugverkehr zwischen Neukirchen und Hartmannshof im August vorübergehend ruht.Die Kreisstraße zwischen Lehendorf und Etzelwang wird ebenfalls erneuert und um einen kombinierten Fuß- und Radweg erweitert. Für diesen muss die Gemeinde rund 68 000 Euro beisteuern.Während bei der Bürgerversammlung in Etzelwang einige Anregungen zum Breitbandausbau vorgebracht wurden, äußerten Teilnehmer in Kirchenreinbach den Wunsch, den Dorfbrunnen wieder funktionsfähig zu machen. Außerdem sollte der Birkenweg eine neue Teerschicht erhalten. Um die kurvenreiche und teils übersichtliche Strecke sicherer zu machen, wurde auch ein Radweg von Kirchenreinbach nach Etzelwang vorgeschlagen.