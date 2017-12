Wirtschaft Etzelwang

Die SPD-Kreistagsfraktion nimmt sich vor, die Vielfalt der Wirtschaft im Landkreis näher kennenzulernen. Bei der Firma Dorn & Schörner in Kirchenreinbach zeigt sie sich überrascht über die hochtechnisierten Produkte dieses Anlagenbauers.

Kirchenreinbach. Der Wunsch, Die beiden Firmeninhaber Rainer Dorn und Harry Schörner zeigten einen Teil der Fertigung. Dorn blendete auf den Firmenstart 1993 in der Scheune seines Privatanwesens. Platzprobleme zwangen die beiden Geschäftsführer zum Bau einer großen, modernen Fertigungshalle, die 1996 am Ortsrand von Kirchenreinbach fertiggestellt wurde. 2008 musste das Gebäude erweitert werden.Neben Betriebseinrichtungen und Bauleistungen - auch für Privatleute - im Landkreis und darüber hinaus hat sich die Firma Dorn & Schörner vor allem im Industrieofenbau einen Namen gemacht. Ofenanlagen, die mehr als 1000 Grad Celsius Hitze erbringen müssen, die Werkstücke aber auch wieder herunterkühlen können, werden nach Kundenwunsch mit allen erforderlichen zusätzlichen Funktionen in Kirchenreinbach geplant und gefertigt.Aufträge erhält die Firma unter anderem von der Glasindustrie, von Autobauern, von der Rüstungs- und Textilindustrie. Die oft raumgreifenden Produkte werden an Auftraggeber in Frankreich, Spanien, Polen, Ungarn, Türkei, Indien oder Amerika ausgeliefert. Dorn & Schörner beschäftigt 15 gewerbliche und drei kaufmännische Mitarbeiter. "Zuverlässige Fachkräfte", wie Rainer Dorn hinzufügte. Auch die Auszubildenden zeigten durchwegs gute Leistungen. Vier von ihnen hätten sich bis zum Meisterbrief weitergebildet. Als Ergebnis nach den Ausführungen in der Fertigungshalle stellte Kreisrat Winfried Franz fest, dass in diesem Betrieb erstaunlich hohe Leistungen mit einem qualifizierten Personal erbracht werden.